Rakuten desafía a Netflix y Amazon: ofrece un canal de películas gratis con anuncios

La plataforma de cine y series Rakuten TV ha lanzado hoy un nuevo servicio de vídeo bajo demanda totalmente gratuito, al financiarse con publicidad. La compañía japonesa, que entró en el mercado español en 2012 con la compra de Wuaki.TV, ha anunciado su estreno durante el festival MIPCOM de Cannes, en Francia. Allí, Jacinto Roca, fundador y CEO de Rakuten TV, ha explicado que la nueva sección free de Rakuten TV se lanzará con un catálogo inicial que incluirá contenido de Hollywood y local, que irá ampliándose en los próximos meses con contenido exclusivo de Rakuten, series de ficción, documentales, noticias y canales deportivos, en una combinación de oferta lineal y bajo demanda.

El movimiento de Rakuten supone un desafío para otras plataformas como Netflix o Amazon Prime Video. Así, a partir de ahora, los consumidores que accedan a Rakuten TV se encontrarán en la misma plataforma el videoclub de pago y contenido gratuito con publicidad. La compañía presume de ser la primera plataforma que combina ambos modelos de negocio en Europa. El nuevo servicio estará en versión beta hasta final de año. De momento, solo podrán verlo aquellas personas que dispongan de un smartTV fabricada en 2019, aunque llegará de forma progresiva al resto de plataformas, incluyendo las versiones móvil y web.

Según la compañía, gracias al botón de acceso directo a la app que incluyen los mandos a distancia de las principales smartTV (Samsung, LG, Philips y Haier), el contenido de Rakuten TV estará a solo un clic en más de 30 millones de hogares de toda Europa.

El servicio gratuito, que según la compañía "enriquecerá la propuesta original de Rakuten", dispone de 10 canales. Entre ellos, el canal Matchday- Inside FC Barcelona, la nueva serie documental sobre las interioridades del club de fútbol catalán, que contará escenas exclusivas e inéditas de la vida privada de los jugadores del Barça. Este documental es una creación de Barça Studios, la productora propia del club catalán, en colaboración con Kosmos Studios, Rakuten y Producciones del Barrio.

"Estamos muy orgullosos de dar este paso tras haber triplicado nuestra presencia en Europa hace tan solo unos meses", ha señalado Roca, que resaltó cómo su compañía evoluciona junto a las tendencias de consumo de la industria, "en la que hay una clara tendencia de los anunciantes a pasar de la televisión tradicional al modelo bajo demanda".

Rakuten aclara que el nuevo servicio free supondrá que el usuario deberá ver uno o dos anuncios antes de empezar a ver una película u otro contenido y uno o dos más durante la visión de mismo. "La publicidad será personalizada, según los contenidos que vaya viendo el usuario, siempre que este autorice por temas de protección de datos hacer tal segmentación. Si no fuera así, vería una publicidad general". Nielsen será el nuevo data partner para personalizar la publicidad.

La plataforma audiovisual, que compite con fuertes rivales como Netflix, Amazon o HBO, entre otros, ya está presente en 42 países europeos. En Europa tiene más de 9 millones de usuarios activos a lo largo del año, según los datos facilitados a CincoDías por la compañía.

Las ventas de publicidad irán a cargo de Rakuten Marketing. Nick Stamos, CEO de esta subsidiaria de Rakuten Inc, asegura que el vídeo bajo demanda está emergiendo como un canal de comunicación muy importante, "por lo que los anunciantes y agencias están expectantes por estar ahí".



Roca ha asegurado a Europa Press que, en la actualidad, en el mercado "hay muchos servicios de suscripción". "Llega un momento en que la gente se tiene que suscribir a todo y esto cuesta mucho dinero, pagar cuatro o cinco servicios. Lo nuestro es gratuito. Puede coexistir con otros servicios de suscripción y el cliente no tiene que pagar", ha recalcado. Por otro lado, ha puesto de relieve que los anunciantes, con un servicio como el de Rakuten TV, "tienen la belleza y el atractivo de hacer la publicidad en la televisión, y el precio de Internet". "Somos capaces de decirle a la marca cuanta gente ha visto el anuncio, qué segmento quieren realmente alcanzar con él. Es una alternativa a la publicidad de la televisión tradicional que está siendo muy exitosa en EE UU y que no existe en Europa todavía", ha insistido.