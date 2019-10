Ciudadanos propone bajar al 15% el Impuesto de Sociedades

Del 25% al 15%. Ésta es la propuesta que ha realizado Ciudadanos de cara a las próximas elecciones generales para bajar el Impuesto de Sociedades. El presidente de la formación política, Albert Rivera, ha asegurado que a través de este tipo de medidas se facilitará a las empresas el que puedan seguir creciendo y siendo más competitivas.

Rivera ha explicado durante un desayuno informativo que la rebaja del Impuesto de Sociedades será posible gracias a lo que se recupere por la deducción por la reinversión de los beneficios. Tal y como ha expuesto, las pequeñas y medianas empresas podrán llegar a deducirse el 10% de los beneficios que reinviertan. Para las que reinviertan todos sus beneficios, el resultado será equivalente a pagar un tipo impositivo del 15%.

Crear empresas desde el móvil

Pero esa no es la única propuesta que ha planteado Rivera. Él también propone otras como que se pueda crear una empresa en 24 horas desde el móvil y sin papeleo, que las 'startups' o empresas innovadoras no paguen impuestos durante los dos primeros años y que se armonicen las leyes autonómicas de manera que haya "una regulación y no 17".

Tal y como ha puntualizado, Ciudadanos apuesta por un modelo económico liberal, distinto al del PSOE y al de Podemos. Rivera ha manifestado que ellos plantean reducción de impuestos y que estos sean moderados para generar más empleo y riqueza y así "recaudar más", libertad para emprender y "no poner obstáculos" a las empresas y los autónomos.

Copia de programas

En ese sentido, ha criticado al PSOE aludiendo a que cuando gobiernan lo que hacen es “copiar” el programa de Podemos de manera que aumentan el gasto público y eso al final lleva a "recortes y subidas de impuestos". Pero "no hay que hacer recortes, hay que hacer reformas" para evitarlos, ha señalado.

Por otro lado, ha hablado del tema de las pensiones criticando la "competición absurda" entre los partidos por ver quién promete mayores subidas a los jubilados obviando que cualquier decisión se debe acordar en el marco del Pacto de Toledo.