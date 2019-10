Los turistas indios, el futuro de los viajes de compras

Los viajeros procedentes de China y Estados Unidos continúan siendo los pesos pesados del comercio internacional, según la última edición del Planet Shopper Index que elabora trimestralmente la citada compañía. Sin embargo, con la irrupción de economías emergentes, son los puestos medios, como es el caso de India o Tailandia, los que merecen una atención especial.

El estudio actúa como termómetro del poder adquisitivo de cada país al visitar Europa en función de la situación geopolítica mundial, las finanzas locales y las tendencias internacionales con el objetivo de proyectar el gasto potencial de estos viajeros. La puntuación de cada país se determina en base a una combinación de los movimientos trimestrales de cinco parámetros: las ventas tax free, el valor medio de las transacciones, la inflación, el crecimiento del PIB y la fortaleza de su moneda respecto al euro y la libra esterlina. Según este barómetro, donde una nota mayor que 100 implica que los turistas tienen una capacidad de compra mayor que los europeos, China es imbatible: sus viajeros son los favoritos de los comercios minoristas europeos, pues su poder adquisitivo, estimado en 484 puntos, lidera la clasificación y se sitúa muy por encima de Estados Unidos, el segundo del ranking, con una nota de 185.

Sin embargo, son los países emergentes, con una capacidad de gasto menor, pero creciente, los que representan oportunidades más interesantes para los comercios europeos debido a la irrupción de nuevos compradores. En concreto, destaca el caso de India, que se sitúa en 17ª posición, tres lugares más arriba que en la última edición del ranking, a pesar de que el poder adquisitivo de los consumidores del país ronda los 87 puntos, lo que implica que es menor que la de los turistas del viejo continente. Este aumento en la capacidad de gastos no se limita a compras potenciales, sino que se traduce en ventas reales. De hecho, India es el 12º país con mayor consumo de tax free en la actualidad, una mejora considerable si se tiene en cuenta que el año pasado ocupaba la 19º posición. “Es un nicho importante, no solo para España, sino para toda Europa, sobre todo por una cuestión demográfica: en 2030, la clase media india será más numerosa que toda la clase media europea”, explica el responsable de Planet en España, Jorge Esteban.

Un potencial que podría multiplicarse en los próximos años, pues India presenta uno de los PIB con mayor ritmo de desarrollo de los 25 mercados analizados. “Su crecimiento económico es espectacular, el año que viene podría superar al de Estados Unidos”, continúa Esteban. El aumento de la presencia de estos turistas en Europa lleva forjándose varios años, pero ha disfrutado de un impulso extra con motivo de la Copa Mundial de Cricket, que se celebró el pasado junio en Reino Unido. De hecho, las ventas a los visitantes indios crecieron un 18% en comparación al mismo mes del año anterior.

Por su parte, Vietnam es otro de los mercados que representa una gran oportunidad para los comerciantes locales. El tique medio de estos turistas ronda los 888 euros y se encuentra en el décimo lugar en cuanto a poder adquisitivo. Una capacidad de gasto que no acaba de traducirse en compras reales, pues por volumen de ventas, su posición en el ranking cae hasta el número 22. No obstante, con el ritmo de crecimiento del PIB (6,8%) más elevado de todos los países del informe, todo apunta a que escalará posiciones en el futuro. “La clase media vietnamita se duplicará en 2020”, pronostica el responsable de Planet, quien también recomienda no perder la pista de los viajeros provenientes de Tailandia e Indonesia.