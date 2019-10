Seis inversores alemanes demandan a España ante el Ciadi por el recorte de las renovables

Nueva demanda contra España en el Ciadi, organismo adscrito al Banco Mundial, por el recorte a las renovables. La compañía de energías renovables VM Solar Jerez junto a otros cinco demandantes alemanes han presentado un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). La demanda fue registrada el 4 de octubre y a ella se adhirieron, además de la citada WM Solar Jerez GmbH, M Solar Verwaltungs GmbH, Solarizz Holding Verwaltungs-GmbH, M Solar GmbH & Co. KG, Solarizz Holding GmbH & Co. KG, Dr. Helmut Vorndran. Los cinco son de nacionalidad alemana y están defendidos por el despacho de abogados Morgan, Lewis & Bockius, con sede en Franckfurt.

En la actualidad hay 32 arbitrajes pendientes de resolución. Los tres últimos presentados ante el Ciadi correspondieron a la belga Sapec el pasado 6 de agosto, a la luxemburguesa Canepa Green el 25 de febrero y a la danesa European Solar Farms el 21 de diciembre de 2018. El Ejecutivo español ha sido condenado en los 11 expedientes resueltos hasta ahora, la gran mayoría ante el tribunal arbitral del Banco Mundial. Se trata de los laudos de SolEs Badajoz (41 millones de indemnización); Nextera (290 millones); Antin (101 millones); Masdar (64,5 millones); Eiser (128 millones); Novenergia (53,3 millones); 9REN (41,7 millones), Greentech (39 millones); Demeter y Cube (33 millones) y, el último, en agosto, el de Infrared Environment Infrastructure, que reclamaba 92 millones de euros. Entre todos, las condenas suman unos 800 millones.

Pese a ello, el Gobierno no ha pagado ninguna indemnización. La Abogacía del Estado ha solicitado la anulación de todos los laudos favorables a inversores europeos al amparo de la comunicación de la Comisión Europea que en 2018 declaraba ilegales los arbitrajes de sociedades comunitarias. En casos como el de Nextera Energy, España puede alegar que las sociedades que presentaron la demanda son holandesas, aunque el inversor final sea de EE UU. Este acuerdo fue ratificado por 22 países miembros a principios de este año y no solo apoya a los Estados (el más afectado es España), sino que “obliga” a los mismos a solicitar la anulación de laudos derivados de arbitrajes acogidos a la Carta de Energía y otros tratados y a no pagar las indemnizaciones.