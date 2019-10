El fondo Paine Schwartz compra el 30% de la filial biotecnológica de AM Fresh

El fondo estadounidense especializado en el sector agrícola, Paine Schawrtz Parnters, ha adquirido el 30% de la filial biotecnológica de la compañía murciana de alimentación AM Fresh, según han informado las compañías en un comunicado.

De esta forma, AM Fresh mantendrá una posición mayoritaria en el capital de Specialty New Fruit Licensing, su filial especializada en el desarrollo de variedades exclusivas de uvas de mesa y que después vende a grandes cadenas de distribución, como la estadounidense Walmart. La inversión, de la que no han trascendido cifras, potenciará la búsqueda de acuerdos con este tipo de distribuidoras para la comercialización de variedades a la carta.

La transacción ha sido asesorada asesorada por Bank of America Merrill Lynch. Para el consejero delegado de AM Fresh Group, Álvaro Muñoz, "el acuerdo estratégico con Paine Schwartz Partner , nos permitirá ejecutar nuestra visión estratégica de manera acelerada. Nuestra alianza con PSP es un catalizador para la ejecución de una expansión global e integración vertical permitiendo una transformación dinámica y positiva del sector con beneficios para productores, distribuidores, comercializadores y consumidores a nivel mundial”.

Por su parte, el consejero delegado de PSP, Kevin Schwartz, ha afirmado sentirse "muy motivados por las oportunidades estratégicas derivadas de nuestro acuerdo con AM FRESH y participación en SNFL. Compartimos la pasión por el desarrollo del sector global de alimentos frescos y la visión de las oportunidades de crecimiento que existen para AM FRESH Group dentro de la categoría de uva de mesa”.

AM Fresh, antiguo AMC Group, es la principal productora de frutas y zumos de España, alimentos que surte a las principales cadenas de distribución del mundo y que venden bajo la etiqueta de sus marcas blancas. Entre ellos están Walmart, Tesco, Carrefour o El Corte Inglés. En su último ejercicio, cerrado en agosto de 2018, sus ventas rondaron los 1.300 millones de euros, un 7% más, cifra que, si se cumplen las previsiones del grupo, se doblará en 2025, pasando a 2.600 millones.

Surtir de variedades exclusivas a este tipo de empresas ha sido una vía de negocio al alza para la compañía murciana. A finales de 2018 firmó un acuerdo con Walmart, para la que desarrolla variedades de uva de mesa de las que el retailer podrá escoger hasta cinco para tenerlas en sus lineales, en exclusiva, durante siete años. A cambio, el gigante estadounidense compra toda la producción que se realice de ese producto. En una entrevista con CincoDías, Álvaro Muñoz cifró entre 200 y 300 millones el impacto sobre la cifra de negocios de esta división durante los próximos seis años.

Una tipología de acuerdo que después ha replicado con la británica Marks & Spencer por cinco años, y también con Eroski. “Es una forma de crecimiento muy sólida. Nos establece como socios estratégicos a largo plazo de retailers líderes en el mundo, y nos permite invertir más innovación reduciendo el riesgo”, detalló Muñoz.

El desarrollo de semillas se lleva a cabo en su centro de investigación en Murcia, y se basa en el cruce de semillas con distintas propiedades, tanto de sabor, color, vitaminas o resistencia a inclemencias del tiempo. “Hablamos de biotecnología, no de ingeniería genética. Son procesos de innovación tradicionales que la tecnología nos permite acelerar”, apuntaba Muñoz.