Así es la herramienta Restringir de Instagram, más efectiva que bloquear a un usuario

Con el paso del tiempo Instagram se ha convertido en una excelente opción para conocer lo que hacen nuestros conocidos e, incluso, comunicarse con ellos es realmente sencillo. Pero, desgraciadamente, es complicado escapar de algunos de los trolls que están pululando por ese servicio -y que en muchos casos acaban siendo verdaderos acosadores- y que no hacen más que molestar. Pues bien, para no tener que soportarlos, se ha lanzado una nueva función denominada restringir y que, lo cierto, es bastante útil.

Disponible tanto en las aplicaciones iOS como en Android, esta nueva opción es mucho más eficiente que el bloquear a alguien, ya que en este caso la persona afectada conoce que esto ocurre, y puede tomar medidas al respecto cómo acceder desde una nueva cuenta y volver a ser el troll que lleva dentro. Con Restringir, quién ha sido bloqueo no se entera que esto ha sucedido (incluso, no puede saber si estás conectado o no) y, por lo tanto, puede seguir comentando lo quieras que no te afecta. ¿Y esto cómo es posible? Sencillo: las personas que ven tu perfil -y tú mismo- no serán molestados ya que los mensajes no aparecen. Una gran opción, no cabe duda.

Lo cierto es que el uso de esta nueva función es recomendable en gran cantidad de casos, Desde los que no desean soportar al amigo pesado que nunca aporta nada hasta quien está siendo acosado por alguien y no deseas que el energúmeno sepa que no se le está prestando la más mínima atención (sigue con su deleznable tarea, pero simplemente le importa a él… y al vacío más absoluto de Instagram). Lo cierto es que otras plataformas similares debería tomar nota y ofrecer esta posibilidad a los usuarios.

Cómo se utiliza Restringir en Instagram

Pues todo es realmente sencillo y debido a las ayudas que ofrece la propia aplicación, siempre se es consciente de lo que se hace. Así, simplemente con realizar una acción en el propio mensaje que ha dejado el troll, se consigue todo. Esta es pulsar en un icono con forma de exclamación que aparece al realizar el gesto de arrastrar hacia la izquierda en el comentario. Entonces aparece un mensaje de las consecuencias que tiene esta acción que, si se confirma, se ejecuta de forma instantánea. Así de sencillo es todo (es posible hacer esto en la página del Perfil del usuario en cuestión, pero creemos que la forma de proceder anterior es más sencilla e intuitiva).

La verdad es que, por funciones y sencillez, la nueva herramienta Restringir de Instagram es un gran acierto. Seguro que, a más de uno le librará de los molestos mensajes que los trolls van dejando allá por donde pasan en la plataforma donde las imágenes mandan por encima de todo.