¿En qué se diferencia el nuevo Threads de Instagram y sus mensajes directos?

Muchas veces las redes sociales se convierten en un completo revoltijo de cosas donde se mezclan las personas más cercanas con otras que conocemos de un par de veces y ya está. Así que por esa razón, Facebook ha querido separar ambos mundos lanzando una aplicación nueva llamada Threads.

De esta forma, lo que podremos hacer con Threads es centrarnos en estar conectados y compartir contenidos solo con nuestros contactos más cercanos, esos con los que hablamos a diario y que son los que, de verdad, saben lo que hacemos, cómo lo hacemos y dónde lo hacemos. Así que este movimiento de Facebook va dirigido claramente a permitirnos compartir solo de cara a aquellas personas que son relevantes para nosotros.

Mantén informados a tus contactos

Con esta nueva aplicación, y a diferencia de Instagram, nos centraremos mucho más en los contactos verdaderamente importantes y será para ellos por lo que configuremos cada elemento de la aplicación. Por ejemplo con los estados: podremos escoger entre mostrarlo o no, hacerlo de forma automática para que la aplicación lo elija por nosotros en función de dónde estemos (sin desvelar coordenadas) o tomarnos la molestia de cambiarlo manualmente.

Nueva aplicación Threads de Facebook.

Y no solo esa información podemos ofrecer: también mensajes de texto, vídeos y fotos, ya que se ha facilitado el acceso y la forma de crearlos. Así, Threads se convierte en un canalizador centrado en nuestro círculo de mayor confianza, quitando todo el ruido que generan alrededor otras personas con las que apenas compartimos nada, ni en nuestro día a día, ni a la semana, al mes o al año.

Para conseguir este objetivo, la aplicación gira alrededor de listas de contactos que nosotros seleccionamos. Lo ideal es centrarnos en las personas con las que más hablamos y por eso siempre podremos añadir o retirar de nuestras comunicaciones a medida que nuestras amistades van evolucionando. Por decirlo de una manera gráfica, es una especie de red social mini, con un alcance menor, pero porque no queremos compartir más allá de nuestro círculo de confianza y, sobre todo, porque no nos molesten.

Obviamente, al ser Threads una red social que quiere tener un alcance más limitado, no solo nos permite ser exigente seleccionando a las personas con las que nos vamos a comunicar, sino que también lo es a la hora de dar permiso a quién lo puede hacer en un futuro. No tendría sentido salirnos de Instagram para evitarnos el ruido de todos los perfiles a los que seguimos para llevárnoslo otra vez a Threads. Así que sed selectivos aunque, ¿qué harías si un contacto que no tienes (aposta) en Threads te pide que le añadas?