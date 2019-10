¿Están a salvo tus chats de WhatsApp? Así puedes comprobar que no hay problemas

Hasta que WhatsApp lance esa funcionalidad que estamos esperando como agua de mayo que nos permitirá usar la plataforma desde un móvil, un tablet o donde sea, sin ningún problema, tenemos que tener bien vigilados nuestros chats, no vaya a ser que perdamos algo importante sin querer.

Y una situación así no penséis que es improbable: vuestro móvil se estropea, hace un mes que no tenéis una copia de seguridad hecha de los chats, y eso que teníais configurado de hacer backups de forma diaria parece haber fallado. ¿Cómo es posible? Pues lo es...

Toca mirar si hay algún problema

Como os decimos, WhatsApp puede estar configurado para realizar copias de seguridad de sus chats todos los días pero, si al intentarlo se produce un error, no la hace y espera a la siguiente jornada. Si esto os ocurre durante muchos días, el riesgo de ir perdiendo mensajes e información relevante se multiplica, por lo que toca verificar que no hay problemas y que está todo OK.

Así que nos vamos hasta la Configuración de WhatsApp, después elegimos la opción de Chats y, una vez dentro, la de Copia de seguridad. Allí veremos cuándo fue la última vez que se hizo un respaldo de todos los mensajes tanto en iCloud (para los usuarios de iOS) como de Google (en Android).

Comprobar copia de seguridad en WhatsApp.

En nuestro caso, nos hemos dado cuenta de que, desde el pasado 26 de septiembre, no hay una copia de seguridad de los chats a pesar de que la configuración la tenemos definida como Diario. ¿Qué ha pasado? Pues que está teniendo problemas WhatsApp con algún elemento y, llegado a un porcentaje de preparación del backup, se produce un error.

Como no nos avisa, gracias a que hemos entrado a verificar que estaba todo OK (y no era así) hemos detectado el error y nos evitaremos perder toda la actividad que hemos tenido con la app desde el pasado jueves, hace hoy justo una semana. ¿Cómo hemos resuelto el error? Pues cerrando del todo la aplicación y volviéndola a abrir. De esta forma el problema ya no se produce y la copia de seguridad ha podido completarse sin problemas.

Entendemos que no es de recibo estar pendientes cuando tenemos una opción automática pero, de momento y mientras los chats los tengamos en local dentro del dispositivo, será un peaje que tengamos que pagar. El día que se almacenen en otro sitio, entonces nos podremos olvidar de estar pendientes de estas copias de seguridad.