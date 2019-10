¿Tienes una imagen que es muy pequeña? Así aumentarás su tamaño sin perder calidad

Seguro que en más de una ocasión has tenido la necesidad de aumentar las dimensiones de una imagen que tienes y, esto, ha significado que la distorsión aparezca en el resultado final y, por lo tanto, sea inutilizable. Pues bien, existe una herramienta para Windows 10 que permite que esto no sea así en la gran mayoría de los casos. Mostramos cuál es el desarrollo y cómo se utiliza.

El software en concreto del que hablamos se llama AI Image Enlarger y tiene virtudes que le hacen ser una excelente opción a tener instalada en los ordenadores con el sistema operativo de Microsoft. Con el desarrollo del que hablamos las reducidas dimensiones de una imagen deja de ser un problema ya que se aplican algoritmos de escalado que permiten aumentar el tamaño de esta sin que se pierda mucha definición, algo que es perfecto tanto en el ámbito profesional como en el personal (gestionar fotos antiguas es un claro ejemplo del uso que se le pude dar).

Para que todo sea mucho más atractivo, la aplicación de la que hablamos, que es compatible con Windows 10, es posible descargarla sin coste alguno, por lo que darle uso y comprobar si es lo que se busca no tiene implicación alguna (además, al utilizarla hemos comprobado que no hay riesgo alguno). En este enlace puedes conseguir el desarrollo en cuestión y, además, como su tamaño no es especialmente grande es un trabajo que incluso se pude utilizar en los ordenadores que tienen mucho espacio de almacenamiento. Un detalle importante: para dar uso al software es necesario disponer de conexión a Internet, algo que es necesario por lo que vamos a explicar a continuación.

Funcionamiento y uso de Imagen Enlarger para Windows 10

El motivo para lo anteriormente indicado es que, para realizar todo el proceso de aumento de tamaño y gestión del algoritmo –donde actúa Inteligencia Artificial-, se tiene que enviar la imagen a los servidores de la propia compañía y, allí, es donde se hace el trabajo en cuestión… pero, en ocasiones todo tarda un poco más de lo que sería deseable. Eso sí, no se debe tener duda de la privacidad existente y de la eficiencia de todo. Por cierto, que el uso de la aplicación es realmente sencillo, lo que se debe en gran medida a la interfaz que tiene donde se arrastra la imagen a un gran cuadro en la izquierda y se indica en la zona derecha el tipo de escalado a utilizar y el aumento deseado. Vamos, que cero complicaciones.

Lo cierto es que, por cantidad de opciones y facilidad de manejo, realmente merece la pena dar una oportunidad a esta aplicación que no ocupa mucho espacio y que, sinceramente, permite conseguir resultados que sorprenden bastante que se pueden utilizar tanto en documentos de texto como en páginas web. Una buena herramienta para Windows 10, no cabe duda.