Adiós a Play Music: la app musical de Google ya es oficialmente YouTube Music

No es una impresión que nos hayamos llevado tras ver los primeros móviles con Android 10, sino que ha sido la propia Google la que ha desvelado que sus planes musicales (al menos en Android) pasan por utilizar la marca YouTube y no la tradicional de Play Music. Así que a partir de ahora todos los dispositivos que lleven la nueva versión del OS tendrán preinstalada YouTube Music y no Google Music.

Es cierto que todo el ecosistema musical de los de Mountain View es un pequeño desastre porque conviven, técnicamente, tres aplicaciones: YouTube, YouTube Music y Google Music. Las tres pertenecen al mismo ecosistema de suscripción Premium, las tres dan acceso a millones de temas musicales y las tres se pisan unas a otras. Así que tocaba poner orden.

De todas formas, ahora se entienden algunos de los movimientos que hemos vivido en los últimos tiempos y que han tenido como protagonista a YouTube Music: su compatibilidad con Waze, ese botón en YouTube para llevarnos directamente a la reproducción musical en YouTube Music, etc. Han sido pequeños pasos que ahora se han desvelado que formaban parte de una estrategia mucho mayor.

¿Y qué pasa con mis canciones?

¿Eso significa que el servicio musical vinculado a Play Music desaparece? Para nada. La aplicación seguirá estando disponible en la tienda de Google pero será el usuario el que tenga que ir a buscarla ya que no estará disponible cuando saquemos nuestro nuevo móvil con Android 10 de la caja. Eso, queramos o no, es el primer paso para enterrarla definitivamente... noticia que podría provocar el pánico en los usuarios. ¿Sabéis por qué?

YouTube Music.

Efectivamente, Google Music era el lugar donde podíamos crearnos nuestro propio Spotify gracias a las miles de canciones que los de Mountain View nos deja almacenar en su nube. De esta manera podíamos ir guardando a buen recaudo nuestra vieja colección de CD y escucharlos cuando nos apetezca, sin necesidad de tener que pagar una tarifa plana.

De momento Google no ha dicho nada al respecto pero estaremos atentos por si hay un cambio de planes. ¿Cerrará Google Music definitivamente y todas esas canciones en la nube podremos disfrutarlas en YouTube Music? Esperemos que los de Mountain View despejen todas las dudas pronto y que no haya sorpresas pero, por si acaso, lo mejor es ir haciendo una copia de seguridad, ¿no os parece?