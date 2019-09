La actitud que supera la montaña del cáncer

Noelia Galán (Sabadell, 41 años) participó el año pasado en el Reto Pelayo Vida Annapurna Bike 2018. Agente de seguros, conocía la iniciativa de su etapa en Pelayo (2010-2016). Cuando le diagnosticaron cáncer, el 12 de julio de 2017, recibió el apoyo de sus excompañeros que, en un mensaje de esperanza, la emplazaron para participar en el Reto Pelayo del año siguiente. Y lo consiguió, superó la enfermedad y fue seleccionada para recorrer más de 300 kilómetros de distancia en bicicleta de montaña a través del valle del Annapurna, en Nepal. “Me hacía muchísima ilusión participar, era una manera de homenajear a mi madre, que murió de cáncer con 48 años, y de cerrar el asunto del cáncer. Y dejarles un mensaje a mis hijos, de 11 y 7 años. Lo he hecho por amor”, asegura Noelia.

“Después del reto me ha cambiado la vida. Ya el cáncer te cambia la vida, valoras todo mucho más. Pero después del reto no podía estar encerrada en la oficina, haciendo un trabajo que no me llenaba, estaba perdida. Tras esa sensación de libertad es duro volver a la rutina, a la normalidad. Porque durante el reto era yo en estado puro, no era la madre de… ni la hija de… Es mi esencia, como cuando era pequeña, solo pensando en mí misma”, afirma. Dejó su trabajo en febrero y ahora colabora con una empresa relacionada con la bicicleta, Bikefriendly.