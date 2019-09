Santander se une a los bancos colocadores de la salida a Bolsa de Aramco

REUTERS

El Banco Santander se ha unido a los bancos que se encagarán de la salida a Bolsa de Aramco, según informa Bloomberg. En la lista aparecen también el Royal Bank of Canada, el japonés Mizuho Financial Group, el banco de inversión chino BOC International Holdings y el japonés Sumitomo Mitsui Banking, así como las firmas de Oriente Medio Saudi Fransi Capital, Al Rajhi Capital, Riyad BanK y EFG Hermes.

La lista de los bancos que participarán en la colocación es amplia e incluye a BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, Gulf International Bank BSC, Societe Generale y UBS Group AG. No obstante, Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC Holdings, JPMorgan, Morgan Stanley, NCB Capital y Samba Financial Group serán las entidades que lideren la oepración, según han informado fuentes cercanas a la compañía a Bloomberg. Asimismo, Lazard , Michael Klein and Moelis & Co participarán como asesores financieros independientes.

La petrolera estatal saudí está acelerando sus planes para debutar en los mercados después de haberse recuperado más rápido de los esperado de los ataques terroristas que sufrieron sus plantas hace 10 días. De hecho, cuatro días después del suceso, su consejero delegado de Aramco, Amin Nasser, aseguró que la empresa, petrolera estatal saudí, ya había recuperado la mitad de la producción en la planta de procesado de petróleo de Abqaiq. La planta provocó la mayor interrupción del suministro petrolero, en términos absolutos, en la historia de este mercado: dejaron de fluir los 5,7 millones de barriles que pasan diariamente por Abqaiq para ser procesados antes de ser cargados en petroleros.