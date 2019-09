¿Qué piensan los gurús de la inversión pasiva?

El inversor value más conocido de nuestro país considera que la inversión pasiva cobra poco por sus servicios, pero agrega poco valor. Aun así, cree que es un punto de partida estupendo para aquellos inversores que están comenzando a dar sus primeros pasos y que no conocen nada de este mundo. Critica a los fondos de gestión pasiva disfrazados de gestión activa y exige que debería haber solo dos alternativas: cobrar poco por no hacer nada (fondo índice) o cobrar mucho por dar un valor añadido (fondos value).