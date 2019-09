Qué es Dolby Vision y si es realmente importante para una Smart TV

Es indiscutible que, a día de hoy, es importante que la Smart TV que se tiene en mente comprar ofrezca compatibilidad con HDR y que la calidad de imagen que ofrece es mucho mejor y, además, está mucho mejor preparado para el futuro. Peor dentro de esta opción, existen varios formatos disponibles entre los que se encuentra Dolby Visión, del que vamos a explicar qué es lo que ofrece.

Como hemos indicado esta tecnología es parte de HDR y es uno de los formatos dinámicos que existen, como también HDR10+. ¿Y qué significa que sea de este tipo? Pues que es capaz de ajustar lo que se ve en la imagen de forma inmediata (incluso cuadro a cuadro). Evidentemente esto necesita más información que los formatos estáticos como HDR10, ya que estos realizan un ajuste por defecto para toda la reproducción. Es decir, que una Smart TV que disponga de Dolby Vision ofrece una calidad imagen realmente alta.

Beneficios del uso de Dolby Visión

Algunos de los más importantes es que, al ofrecer la posibilidad de realizar ajustes escena a escena, son capaces de mostrar detalles específicos en una imagen que está a oscuras y, a continuación, hacer lo propio apr una muy brillante. Y, siempre, seleccionado la configuración que mejor se adapta a la pantalla que tiene la Smart TV. Además, gracias a l ser un formato dinámico la cantidad de configuraciones disponibles, incluso a nivel granular, es más amplia y ejemplo caro de esto es que Dolby Visión es capaz de mostrar hasta 10.000 nits (mientras que HDR10 se queda en mil).

HiSense

Otras de las virtudes a nivel técnico que ofrece la tecnología de la que hablamos es que el color llega a ser de 12 bits, en vez de los diez de HDR10. Esto, que puede parecer algo menor, no lo es tanto ya que las Smart TV que ofrecen compatibilidad con Dolby Visión son capaces de alcanzar los 4.096 tonos para más de 68 millones de colores por lo que la precisión en todo tipo de escenas es grandísima. Es decir, que actualmente no hay televisor en el mercado que sea capaz de ofrecen el máximo que ofrece este, lo que demuestra que estamos ante algo que piensa en el futuro y no sólo en el presente.

¿Existen muchos productos compatibles con Dolby Visión?

Pues esto es algo que por el momento no es especialmente común, ya que hay fabricantes que por el momento se resisten a implementarlo en sus modelos más actuales, como por ejemplo es el caso de Samsung (que se ha decantado por HDR10+, que creemos que ofrece una calidad algo menor pese a ser un formato dinámico). Eso sí, ya existen Smart TV en el mercado que son compatibles, como varias de LG, Sony o TCL por lo que no es un estándar que no tenga precisamente aceptación.

TCL

El caso, es que por las posibilidades que ofrece Dolby Visión incluso la industria se decanta por ello a la hora de crear, pero bien es cierto que estamos ante un formato propietario y que, por este motivo, pude tener problemas para que se convierta en un estándar mundial… que todo recordamos lo que ocurrió con Betamax, ¿verdad?