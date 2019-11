Qué es el VIES y en qué casos hay que tenerlo en cuenta

Cuando una empresa realiza operaciones con compañías de otros países de la Unión Europea, debe hacerlo constar a Hacienda. El VIES es precisamente el censo que tiene la Agencia Tributaria para tener un control sobre aquellas empresas que realizan operaciones que conllevan IVA con otros estados.

Puede darse el caso de que las empresas con las que se realicen las transacciones no estén registradas en el VIES. En este supuesto, la empresa española deberá emitir las facturas con el IVA que corresponda y el receptor de la misma tendrá que abonarlo. La diferencia con las operaciones que se realizan entre empresas españolas, por ejemplo, es que la empresa receptora de la factura, al estar en otro país y no estar dada de alta en el VIES, no podrá deducirse el IVA, sino que tendrá que pedir la devolución del IVA soportado en el país de origen de la factura.

Existe otro supuesto en el que las empresas que realicen la operación estén dadas de alta en el VIES y tengan, asimismo, un NIF intracomunitario. En este caso la factura tendrá que emitirse sin IVA, ya que las entregas de bienes y servicios estarán exentas de IVA.

Solicitar el alta en el ROI

Para que la operación que se realice no contenga IVA la empresa tendrá que tener un IVA intracomunitario y estar dada de alta en el ROI como operador intracomunitario. Es importante que cuando se haga y se realice la primera factura no se le añada el IVA a la misma.

Para tramitar el alta en el ROI, el empresario o profesional autónomo deberá cumplimentar el modelo 036 de la Agencia Tributaria. A través de él se marcará la casilla 582, donde también se deberá aportar información sobre la fecha en la que está prevista la primera operación intracomunitaria. Al hacer esto, Hacienda incluirá al empresario en el VIES.

La Agencia Tributaria dispone de un máximo de 3 meses para estimar o denegar la solicitud. Si no respondiera en ese plazo, se estimaría como denegada.