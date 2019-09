Los Apple Watch Series 5 tienen un problema con la brújula y algunas correas

Son de esas cosas que nunca imaginas que van a ocurrir y es que presentes un nuevo dispositivo, muestres como una de las grandes novedades la llegada de la brújula a los relojes inteligentes y luego más tarde, en pequeñito (que es como se hacen estas cosas) avises del problema que podrías tener si compras algún accesorio oficial.

Ojo, no estamos hablando de que Apple prevenga de no comprar correas de terceros, de esas que son infinitamente más baratas, sino de las suyas, de las que tiene ya disponibles en su tienda online y que son compatibles con los nuevos relojes que pondrá a la venta este viernes 20 de septiembre.

Un problema de imanes y correas

El problema es que, como seguramente bien sabéis, una brújula no se lleva bien con los imanes porque pueden hacer que las lecturas que dé no sirvan para nada. El Norte puede estar en una dirección, pero como hay un imán por medio apunta al Este. Así que menuda gracia no poder usar esa nueva opción del Apple Watch Series 5.

Aviso de Apple sobre el problema de sus correas para Watch Series 5.

Si entráis ahora mismo en la página de los de Cupertino, veréis abajo del todo, con la letra bien pequeña (os lo hemos destacado en amarillo justo aquí encima) un texto que lo dice todo: "Algunas correas contienen imanes que podrían producir interferencias con la brújula del Apple Watch". Más claro agua.

Así que podemos pensar dos cosas: una, digamos, benévola y que da por sentado que no afectará tanto como para que haga inservible la brújula del reloj; y una segunda, menos amable, que deja a la vista que Apple es consciente del problema, que seguramente se dio cuenta cuando estaban todos los productos terminados y la cosa era imparable, por lo que no le quedó más remedio que, como se dice habitualmente, "tirar para adelante".

No entendemos cómo un accesorio oficial puede venderse en la tienda, primero, con un error que reduce la funcionalidad de un dispositivo; segundo, que tengamos una información tan vaga de los modelos que pueden originar ese problema; y tercero, que no se produzca por iniciativa propia de Apple la retirada de esas correas de su tienda. ¿O acaso no creéis que quienes puedan comprar estos nuevos Apple Watch Series 5 querrán saber que su reloj va a funcionar sin problemas bajo cualquier condición?