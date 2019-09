Apple Watch Series 5 es oficial: características, precio y fecha de lanzamiento

Ya está aquí. La sexta generación (si contamos el modelo original de 2015) del Apple Watch es oficial y, resumiendo mucho, estamos ante una generación de entreguerras, es decir, que es muy continuista con lo visto el año pasado, que fue el momento elegido por los de Cupertino para dar el mayor impulso a este reloj 2.0 que llevamos en la muñeca.

Apple Watch Series 5. Apple

Ahora, el Series 5 mantiene todos los elementos en los que destacó las Series 4 con el diseño más grande y estilizado, y nuevas opciones que tienen que ver con la salud. Algo que Apple lleva haciendo ya varios años y que, a tenor de las ventas del gadget (y del vídeo de presentación de usuarios reales que han salvado su vida) parece que les está funcionando.

Pantalla siempre encendida y brújula

Apple ha instalado su chip más potente en el nuevo Watch, lo que le permite acelerar todavía más la ejecución de las aplicaciones. Recordad que durante los primeros modelos, este fue el talón de Aquiles por la exasperante lentitud de la puesta en marcha de muchas de sus apps. Amén de una batería que nos garantiza pasar todo el día sin problemas.

Pero además de eso, el nuevo reloj se centra en las cuestiones de salud: un mejor aprendizaje de nuestro historial cardiaco, con alertas mucho más avanzadas, se mantiene el detector de caídas y se incorpora el botón de emergencia internacional que funcionará el día de lanzamiento en más de 100 países de todo el mundo.

Llamada internacional de emergencia Apple Watch. Apple

La brújula es otra de las novedades de los nuevos Apple Watch Series 5, lo que permitirá que las aplicaciones que utilizan el GPS nos guíen con mayor precisión y sin necesidad de estar conectadas al iPhone. Por último, la gran incorporación es la opción de always on de la pantalla, que siempre estará encendida y con la esfera a la vista. La única diferencia es que cuando el Watch crea que no lo estamos usando, atenuará la iluminación.

Brújula del Apple Watch Series 5. Apple

Precios, modelos y disponibilidad

Los nuevos relojes se podrán reservar a partir de mañana y llegarán a las tiendas del viernes 20 de septiembre a un precio en EE.UU. de 399 dólares que, al cambio (más el plus que añade Apple) se colocará en unos 429 euros aproximadamente. Por cierto, por primera vez llegarán modelos de titanio, además de los ya conocidos de aluminio, con un acabado blanco brillante que ha despertado algunos "ooooh" entre el público.

Nuevo modelo de titanio de Apple Watch Series 5. Apple

El Apple Watch Series 3, que queda como modelo de entrada al wearable de los de Cupertino, baja su precio hasta los 199 dólares. Es decir, unos 229 euros aproximadamente.