Los bancos centrales de Holanda y Austria critican las medidas del BCE

El Banco Central de Holanda ha criticado abiertamente la decisión adoptada ayer por el consejo de gobierno del Banco Central Europeo, asegurando que las medidas son desproporcionadas en relación a la situación económica. La entidad ha hecho público un comunicado en el que recoge las palabras del gobernador, Klaas Knot.

"El paquete de medidas, y en particular el programa de compras de deuda, es desproporcionado para las actuales condiciones económicas, y hay motivos de peso para dudar de su eficacia. La economía del euro está funcionando a plena capacidad y los salarios están subiendo. [...] Mientras tanto, hay señales de escasez de activos de bajo riesgo, de distorsiones de precio en los mercados financieros y de exceso de riesgos en el mercado inmobiliario". Knot ha añadido que no hay signos de deflación ni de recesión, y que la inflación débil es preocupante, pero no hace necesario el programa de compras de deuda.

Los estímulos aprobados ayer por el BCE recibieron constestación en el consejo del banco. Según la agencia Bloomberg, el propio Knot,junto a los gobernadores de los bancos centrales de Alemania y Holanda, conocidos halcones siempre contrarios a las medidas de estímulo, también el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, se opuso a las medidas de Draghi. Los tres se mostraron particularmente contrarios a las compras de deuda.

Según Bloomberg, otros miembros del consejo mostraron reticencias, como los responsables de los bancos centrales de Estonia o Austria, así como los miembros ejecutivos Sabine Lautenschlaeger o Benoît Coeuré. El gobernador del Banco de Austria, Robert Holzmann, también ha criticado las medidas públicamente, en este caso a través de una entrevista en Bloomberg, asegurando que pueden ser un error. El debate, aseguró, fue "intesnso pero constructivo".

La prensa alemana ha sido particularmente agresiva en el día de hoy, con el tabloide Bild rebautizando a Mario Draghi como "Draghula", en referencia al Conde Drácula, acusando al banquero central de absorber los ahorros de los ciudadanos.