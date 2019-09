Austin, un oasis creativo y liberal en Texas

En pleno corazón de uno de los estados más conservadores y extensos de Estados Unidos, la capital de Texas aparece como un pequeño oasis, casi como una isla. Son conocidas las posturas progresistas de uno de los polos universitarios más importantes del país, que presume de ser la capital de la música en vivo, de su ambiente joven, de su cultura alternativa, de ser una ciudad verde y una de las más seguras… Hospitalaria y relajada, Austin es una rareza en Texas.

En la urbe, cuyo lema no oficial es Keep Austin weird (Mantengamos un Austin raro), las cosas se han hecho siempre de forma distinta a otras ciudades más tradicionales de Texas como Houston o Dallas. La comunidad hippie ha tenido desde los años sesenta una presencia notable en Austin, que hoy acoge dos de los más famosos festiva­les de música del país, el Austin City Limits, del 4 al 13 de octubre, y el South by South­west, que se celebra cada mes de marzo. A ambas citas acuden tanto consagrados como nuevos músicos de rock, indie, bluegrass, country, folk o reggae de la escena norteamericana e internacional.

Se ha convertido en un polo de atracción para jóvenes y turistas

Además, la oferta de conciertos y recitales es abrumadora cualquier día de la semana en locales dispersos por toda la ciudad –especialmente en la Sexta Avenida y en el downtown–. Es también uno de los mejores ­lugares, fuera de México, para disfrutar de la comida mexicana, aunque adaptada al gusto del norte, la famosa tex-mex.

Austin se ha convertido en una de las ciudades más visitadas del estado más grande de EE UU, después de Alaska, y es un lugar que atrae a jóvenes de todo el país que deciden instalarse en esta comunidad diversa y creativa.

Buena parte de su carácter cosmopolita se lo debe a su universidad, la University of Texas at Austin. Fundada en 1883 y con más de 50.000 alumnos, es uno de los campus más grandes y es el centro virtual de la ciudad; está situada cerca del Capitolio. La capital texana puede ser también una gran sorpresa que merece la pena ser explorada para viajeros deseosos de conocer nuevos destinos en Estados Unidos, más allá de California o Nueva York.

El puente Congress Avenue, con el Capitolio al fondo. GettyImages

La Sexta es una de las calles principales y más bulliciosas. Rodeada de rascacielos y con numerosas muestras de arte callejero, solo caminar por ella es una atracción. En esta avenida repleta de bares, clubes, discotecas y restaurantes para todos los gustos y colores se pueden encontrar desde espectáculos de música en vivo, festivales de cine y música, hasta quedadas de motociclistas… Hay ambiente todos los días y suele cerrarse al tráfico en las noches de los fines de semana.

Cerca se encuentra el Capitolio, un emblema de la ciudad. Construido en 1888, alberga la Cámara de Representantes del estado y la oficina del gobernador. La entrada es gratis y hay visitas guiadas. Está rodeado de espléndidos jardines, también visitables.

Espectáculo natural

En pleno centro, sobre el río Colorado, el puente Ann W. Richards Congress Avenue, conocido como el puente de los murciélagos, ofrece una de las mejores vistas de Austin, con el skyline en el horizonte. Es el sitio donde hay que estar al atardecer para ser testigo de un impactante espectáculo de la naturaleza: hasta un millón y medio de murciélagos emergen de sus refugios bajo el puente en busca de insectos. Durante el periodo estival es una gran atracción para miles de turistas. En invierno, los murciélagos emigran a México para regresar de nuevo cuando llega el buen tiempo. Hay barcos turísticos y kayak a diario para contemplar esta extraordinaria exhibición.

Para los estándares de las ciudades norteamericanas, es relativamente fácil recorrer el centro caminando. Tiene grandes extensiones verdes para pasear, hacer pícnic, asistir a conciertos gratuitos, andar en bici o practicar actividades acuáticas. Por ejemplo, Barton Springs es una atrayente piscina natural muy visitada en un brazo del río Colorado que atraviesa la ciudad.