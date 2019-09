LVMH vendió 290 millones en España y dispara un 80% sus ingresos desde 2013

Tienda de Louis Vuitton en Madrid Juan Lázaro

La filial española de Louis Vuitton Moet Hennesy (LVMH), el gigante mundial del lujo, sigue encadenando cifras récord de ventas en los últimos años. LVMH Iberia, que aglutina principalmente las ventas de perfumes y productos cosméticos, además de artítulos textiles de la marca Louis Vuitton, alcanzó en 2018 unas ventas de 289 millones de euros, un crecimiento de cerca del 9% respecto al año anterior.

Se trata de un ejercicio récord para la filial del grupo francés, que desde 2014 no ha dejado de crecer en cuanto a generación de ingresos. Los 289 millones de 2018 están un 80% por encima de la facturación que generaba en 2013. Entonces, en plena crisis económica, su cifra de negocios era de 160 millones de euros, un entorno en el que se había mantenido en los ejercicios precedentes. Desde entonces no ha dejado de crecer, a un ritmo promedio del 12% anual.

Como describe en su informe financiero, LVMH Iberia comercializa al por mayor los productos cosméticos y perfumes de las marcas Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Acqua di Parma, Benefit y Make up for ever en territorio español y Andorra en exclusiva. Además, comercializa los bolsos, artículos de viaje, prendas y otros productos de lujo de la marca Louis Vuitton en sus siete tiendas de España y en los córners que tiene en El Corte Inglés.

En 2018, la línea de negocio que mejor comportamiento demostró fue la de perfumería, con un incremento de las ventas del 16%, llegando a 85,6 millones de euros, representando alrededor del 30% de las ventas. La principal vía de ingresos de la compañía es la venta de bolsos, complementos y moda textil de Louis Vuitton. Esta alcanzó los 165,5 millones, un crecimiento del 8% respecto a 2017, acaparando el 57% de la facturación. Por último, los cosméticos generaron una cifra de negocios de 37,9 millones, un 4% menos que en el año anterior.Por distribución geográfica, sorprende la caída experimentada en Andorra, donde LVMH Iberia pasó de unos ingresos de 6,6 millones a 1,9.

El beneficio de la filial fue de 37,2 millones de euros, un 3% menos, de los que 37 han ido a dividendos para la matriz. La compañía lo atribuye al incremento de los costes de ventas. Además, sus gatos de personal se incrementaron en cuatro millones, y los de publicidad en más de diez.