Apple prepara un accesorio destinado a Realidad Aumentada, ¿cuándo llegará?

La maquinaria de Apple no se detiene por mucho que ayer fueron presentados varios productos de la compañía de Cupertino, como por ejemplo el nuevo iPhone 11. El caso, es que se he conocido que en las oficinas de la firma norteamericana tiene pensado sorprender el año que viene con un producto con identidad propia pero que será utilizado, especialmente, junto a sus teléfonos.

Por lo que se ha conocido, todo gracias al código que se ha publicado de iOS 13, la última versión del sistema operativo de la compañía de Cupertino, estos trabajan en conseguir tener una entidad mayor en el segmento de la Realidad Aumentada (AR). ¿Y cómo piensan conseguirlo? Pues de una forma lógico: lanzando un accesorio independiente que permita disfrutar de este tipo de contenidos una vez que se sincroniza con los smartphones o tablets (con los nuevos iPad a la cabeza). Una buena decisión que, eso sí, no parece que se va a lanzar de forma inminente… pero no tardando mucho: todo apunta al 2020 como fecha de llegada.

La razón para que sea el año que viene el momento elegido por Apple para lanzar este dispositivo es que, por el momento, se están realizando pruebas internas los propios empleados de la firma… pero no tiene el producto lo suficientemente madura para que este año sea una realidad. Eso sí, que el proyecto está muy avanzado es algo que resulta evidente, ya que los test son con unidades reales. El caso, es que parece que el interés de la empresa por la Realidad Aumentada no decrece, sino todo lo contrario -pese a que en la presentación de ayer nada se dijo al respecto-.

Información conocida gracias al código de iOS 13

En un archivo de información añadido para los desarrolladores se puede leer que se dan indicaciones para realizar pruebas de contenidos de Realidad Aumentada… sin el uso de un accesorio dedicado específicamente para ello. Es decir, que existe uno que se está creando y que necesita de diferentes protocolos de trabajo. Incluso, se indica el nombre que por el momento tiene el dispositivo que se sincronizará con los iPad y iPhone: Stereo AR. Es decir, que las cosas como indicamos antes están avanzadas y, por ello, pensar en el 2020 es lo lógico.

No se tiene por el momento idea alguna si lo que está preparando Apple es un casco o unas gafas, lo segundo sería más lógico, pero lo que es seguro es que en no mucho tiempo un accesorio para disfrutar de este tipo de contenidos de forma independiente -y al que no le faltará un mando para que el uso sea mucho más sencillo-, será toda una realidad. Habrá que ver la compatibilidad que ofrecerá.