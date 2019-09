Allianz, CaixaBank y Santander lideran la hipoteca de La Finca

La socimi La Finca Global Assets tiene concedido un préstamo sindicado con garantía hipotecaria de 395 millones, según detalla en el folleto de su salida a Bolsa. Diversas sociedades del grupo Allianz, con 155 millones, lideran esa hipoteca, seguidas por CaixaBank (100 millones) Santander (60 millones), Société Générale (40 millones) y ACOFI (40 millones). El vencimiento del préstamo es el 28 de diciembre de 2023 y están hipotecados todos los inmuebles destinados al arrendamiento.

La sociedad ha hecho frente a unos gastos de formalización de 8,8 millones de los que quedan pendientes de amortizar 6,4 millones, por lo que contabiliza su endeudamiento financiero en 388,6 millones. El préstamo devenga un tipo de interés fijo del 2,3% anual, pagadero trimestralmente. A 31 de diciembre de 2018 el ratio loan to value ascendía al 54%, considerando el valor de los activos a 31 de diciembre de 2018, según informe de valoración de Gloval. Es decir, la hipoteca cubre el 54% del valor de los inmuebles.

Al firmar el préstamo sindicado en 2016, la socimi de La Finca se comprometió a cumplir una serie de compromisos (covenants), parte de los cuales siguen vigentes.Por ejemplo, al cierre de cada trimestre, los ingresos operativos netos deben ser iguales o superiores a 1,65 veces el servicio de la deuda proyectados a 12 meses. Y, en caso de que sea inferior a 1,85 veces, deberá aportar efectivo como garantía en una cuenta específica.

Además, el loan to value del préstamo no puede ir superando ciertos niveles (en la actualidad el 60%) o si no también tendrá que aportar efectivo en una cuenta especial.

A cierre de cada trimestre natural, La Finca deberá remitir a Société Générale, que actúa como banco agente del préstamo sindicado, información sobre la evolución de las magnitudes más significativas del negocio, resaltando los cambios más relevantes acaecidos en el periodo.

En 2018, La Finca Global Assets tuvo ingresos de 37 millones por arrendamientos de oficinas, sin contar otros 8,4 millones en ingresos por gastos repercutidos a los arrendatarios.