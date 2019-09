China inyecta 114.600 millones de euros en la economía con un nuevo estímulo

AFP

Ante los síntomas de desaceleración económica en el país asiático que están mostrando los últimos indicadores y los golpes de la guerra comercial, Pekín ha tomado medidas. El Banco del Pueblo, el banco central de China, ha anunciado que recortará en 50 puntos básicos el ratio de reservas exigidas a las entidades bancarias para situarlo en su nivel más bajo desde 2007. Con la medida, que entrará en vigor el próximo 16 de septiembre, se inyectará liquidez en la economía por valor de 900.000 millones de yuanes (114.600 millones de euros) según los cálculos del propio banco central.

En el caso de los bancos que operan mayoritariamente en áreas rurales, el Banco del Pueblo rebajará la ratio de exigencia de reservas en 100 puntos básicos en dos fases, una el 15 de octubre y otra el 15 de noviembre. Sin tener en cuenta el lugar en el que desempeñen la actividad, el ratio de reservas general para los bancos más grandes queda en el 13% y en el 10% para los que tengan un menor tamaño.

El cambio en las reservas tiene como objetivo impulsar la demanda aumentando el flujo de crédito hacia las pequeñas empresas y sigue la estela de las anteriores rebajas que Pekín anunció este año. En enero "liberó" 800.000 millones de yuanes (101.800 millones de euros) y en marzo, 280.000 millones (35.640 millones de euros).

No obstante, a pesar de la elevada cifra, el Banco del Pueblo hace un especial hincapié a la hora de señalar que no se trata de una medida de estímulo fuerte. "El recorte no está inundando la economía con estímulos y la política de mantener la prudencia no ha cambiado", ha señalado la autoridad monetaria en un comunicado independiente.

El banco central de China calcula que esta decisión reducirá los costes de capital de las entidades en 15.000 millones de yuanes (1.910 millones de euros) al año.