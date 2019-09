Cómo añadir un botón "Like" a WhatsApp Web

WhatsApp lo consultamos a todas horas sin parar. Lo hacemos en el móvil, en el tablet e incluso en el ordenador con la versión web, pero hay veces en las que no tenemos tiempo siquiera de buscar un emoticono para decir aquello de "Ok" (o "me gusta", según cada uno).

Icono de Like en WhatsApp web.

Así que vamos a convertir esa tarea en cosa de un solo clic porque gracias a los plugin de Chrome, tenemos uno que se va a encargar de eso. Se llama WA Web Plus y lo que hace es colocar un icono de like justo al lado del botón de envío del mensaje. Tal y como podéis ver en la pantalla que tenéis aquí encima. Pero, ¿cómo lo instalamos? Muy sencillo.

Instala el add-on y listo

Lo primero que hay que decir que este add-on funciona en Chrome así que una vez que cumplís este requisito, toca acceder a esta dirección web. Pulsamos en el botón de Añadir a Chrome, confirmamos que queremos instalar la extensión y veremos que aparece un acceso directo (círculo verde con un "+" blanco) en la parte superior del navegador.

Configurar botón de like en WhatsApp Web.

Pulsamos en él y aparecerán un montón de opciones. Nos vamos a la pestaña de Personalizar y allí veremos, como primera posibilidad, la de "Habilita el botón de pulgar arriba". Activamos y ya está. Un clic y diremos que "Ok" a lo que nos hayan comentado previamente. Cómodo, ¿no?