Amazon cree que la palma de tu mano es el método de pago más rápido

Lo que son las cosas. ¿Recordáis todas aquellas películas de los años 70 y 80 que empezaban a imaginar un mundo donde la palma de la mano, o lo ojos, se convertían en la llave para abrir puertas o acceder a otros lugares? Pues no hay que seguir imaginando nada porque esa revolución biométrica ya está aquí, y ha venido para quedarse.

Si hace unos minutos os contábamos los planes de Facebook a la hora de activar el reconocimiento facial en su plataforma, ahora tenemos que mirar hacia otro de los gigantes que, habitualmente, es acusado de minar datos sin parar de usuarios de todo el planeta. Un "eje del mal" (según algunos) que, junto a Google, son capaces de recopilar cualquier mínima actividad que llevemos a cabo a través de sus apps y plataformas.

Sea como fuere, los de Jeff Bezos están convencidos de una cosa: la palma de tu mano es el sistema de pago más rápido que pueden implementar en sus tiendas físicas. Así lo ha desvelado The New York Post, que detalla los planes para extender esa convicción a las Amazon go en los próximos tiempos.

El plan Orville, en marcha

Ese es el nombre, inspirado en la famosa serie de TV, que Amazon ha puesto de manera interna a este plan por convertir las palmas de nuestras manos en métodos de pago asociados a nuestra ID en la plataforma. La idea es colocar cajas de pago con escáneres que sean capaces de identificarnos para validar la compra que llevamos en un tiempo menor que el que tardamos en sacar la tarjeta y pagar.

Tienda Amazon go. Jeffrey Dastin REUTERS

¿Pensáis que no hay mucha diferencia entre usar el método tradicional y nuestra mano? Pues estáis equivocados. Según la información, "si bien una transacción de tarjeta normal suele durar entre tres y cuatro segundos, la nueva tecnología de Amazon puede procesar el cargo en menos de 300 milisegundos". Eso son 0,3 segundos. Es decir, un ahorro considerable si vamos sumando una transacción tras otra a lo largo de una hora, un día, una semana, un mes, un año y una década.

De momento, Amazon no ha querido valorar, ni confirmar, la existencia de este plan Orville aunque desde el periódico ya anuncian que existen planes de poner en marcha este sistema el año que viene en las tiendas Whole Foods. Es más, en algunos establecimientos de Nueva York, empleados de la compañía ya lo están usando para ver qué tal funciona. ¿Ciencia-ficción?