Santander sube a 29 euros la comisión de sus cuentas clásica y estándar

La European Financial Management & Marketing Association (Efma) ha destacado a Santander por “transformar el onboarding” para empresas, al ser el primer banco europeo que permite realizar este proceso de manera 100% digital. “La solución de Santander combina varias nuevas tecnologías disruptivas con una visión centrada en el cliente”, señala Efma, que ha incluido el onboarding digital de Santander como “innovación del mes”. “Santander se ha convertido en el primer banco europeo en ofrecer una solución de onboarding 100% digital para las pymes no clientes”, indica Efma. “Alcanzar este hito acerca más las pymes al banco” y sirve para abrir la puerta “a nuevos modelos de negocio para los no clientes en un entorno digital, compitiendo con actores tanto tradicionales como nuevos (neobancos y fintechs)”.

A través de este proceso, que se puso en marcha a finales de 2018, las empresas que aún no son clientes pueden abrir una cuenta con Santander de manera 100% digital, a través de la web o la App, sin necesidad de papeleo ni de ir a una oficina. “Automatizando y digitalizando los principales pasos del onboarding, Santander ha reducido con éxito el tiempo que necesitan los nuevos clientes para abrir una cuenta de una media de siete días a sólo 15 minutos, en comparación con el proceso tradicional en la oficina”, apunta Efma.

El onboarding digital “no sólo eleva la experiencia del cliente sino que asegura los niveles más altos de seguridad y cumplimiento, minimizando el fraude y el riesgo operacional”, destaca esta asociación. “La estrategia de Santander se basa en la escalabilidad de procesos, productos y modelos, así como el apalancamiento en fuentes de información internas y externas. Esto permitirá al banco incluir la solución de banca digital cualquier plataforma de terceros e interactuar con las pymes no clientes en tiempo real”, añade.