Cómo compartir los datos de ritmo cardíaco de la Xiaomi Mi Band con otras apps

Si tienes una pulsera de la gama Xiaomi Mi Band, en especial las propias de la tercera y la cuarta generación, una de las opciones que seguro que utilizas de forma habitual es el medir el ritmo cardíaco que tiene en cualquier momento o lugar. Pues bien, es posible compartir esta información con otros desarrollos que no son Mi Fit, que es el propio que ofrece la compañía asiática para sus smartband.

Lo cierto es que este dato permite establecer de una forma bastante concreta la calidad del deporte que haces, para saber si el esfuerzo es el correcto, y también si el estado físico es el adecuado. Eso sí, por defecto la aplicación Mi Fit -que es la que utiliza como pasarela- no permite compartir la información a no ser que se varíen algunos parámetros de esta, pero que son accesible y que no resulta complicado encontrarlos. Por lo tanto, nada de poner en peligro las Xiaomi Mi Band.

Si te preguntas por los desarrollos con los que se puede combinar los datos de ritmo cardíaco, estos son bastante numerosos, pero destaca en especial que se pueden enviar a Google Fit, el trabajo de la compañía de Mountain View y que admite a las pulseras de la gama Xiaomi Mi Band como uno de los accesorios que pueden mandar datos al trabajo. Por lo tanto, es posible usar estos en paralelo.

Cómo activar el compartir el ritmo cardíaco en las Xiaomi Mi Band

Teniendo en cuenta que debes tener activada la Xiaomi Mi Band en la aplicación en la que deseas dar uso los datos del ritmo cardíaco, lo que tienes que hacer en Mi Fi para activar esta opción es lo que enumeramos a continuación:

Entra en Mi Fit de forma habitual y entre las opciones que hay en la parte inferior de la pantalla, tienes que elegir Perfil, que es la que da acceso a la gestión de las opciones que ofrece la smartband de Xiaomi

Ahora en la pantalla que aparece tienes que pulsar en el nombre de la Xiaomi Mi Band que tienes, que puede ser por ejemplo la tercera versión. Es la opción que hay en la zona superior (justo la primera)

Busca un apartado entre los que puedes ver en la pantalla el teléfono que se denomina Compartir actividad de ritmo cardíaco. Entras entonces en un lugar en el que tienes que activar el deslizador existente

Hecho esto, simplemente tienes que comprobar que la información es transmitida de forma correcta a otros desarrollos como, por ejemplo, Google Fit

Así de sencillo es conseguir que los datos que se adquieren con las Xiaomi Mi Band, en lo que tiene que ver con el ritmo cardíaco se pueden compartir con aplicaciones que no son oficiales de la compañía asiática.