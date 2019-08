Montero: la Abogacía respalda que no se aporte financiación a cuenta a las comunidades

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que desde la tarde de ayer ya cuenta con el informe de la Abogacía del Estado que respalda que un Gobierno en funciones no puede facilitar la financiación a cuenta a las comunidades. Autonomías como Cataluña, Madrid y Extremadura, entre otras, así como el Partido Popular han exigido estos adelantos a cuenta, cifrados en torno a los 5.000 millones de euros, pero el Ejecutivo culpa a los propios partidos por no facilitar la formación de Ejecutivo.

El diario El País ya adelantó esta mañana la posición de la Abogacía del Estado que, de acuerdo con Montero, "sigue la misma lógica" que el Gobierno de no poder dar la financiación correspondiente a las comunidades autónomas. La responsable de Hacienda ha añadido, no obstante, que aún así sigue trabajando para hallar una solución "dentro del marco de la legalidad".

"Yo no cejo en seguir buscando soluciones que permitan atender las necesidades de la comunidades autónomas por la prolongación de la situación de no tener presupuestos y de un Ejecutivo en funciones", ha señalado en una entrevista a Onda Cero.

Sin embargo, ha destacado que la situación de financiación de las CC AA es "consecuencia" del bloqueo político que mantiene el PP y Ciudadanos por no facilitar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. "Lo triste es que esto es la consecuencia del bloqueo sin tener alternativa de otro candidato", ha especificado.

Informe verbal

Preguntada por cuándo le llegó el informe de la Abogacía del Estado que avala las palabras de Montero, la ministra ha asegurado que el Gobierno tiene el informe por escrito desde la tarde del pasado martes, aunque ha insistido "ya era conocedor" de la posición meses antes, si bien de manera verbal. "Se estaba redactando de verbal a escrito y por tanto era ya un acuerdo conocedor, que así mismo lo dice el propio escrito, que se había informado ya en varias ocasiones. Se le pidió la semana pasada que se redactara y llegó ayer al Ministerio", ha explicado Montero.

Ante las críticas recibidas por el Partido Popular al conocer que no existía dicho informe, Montero ha destacado que "cualquier partido" que haya estado gobernando sabe que los informes "pueden ser verbales o escritos", por lo que se ha mostrado "sorprendida" de que el partido de Pablo Casado haya olvidado "la herencia" recibida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Además, ha destacado que el criterio que ha mantenido el Gobierno socialista es el "mismo" que tenía el ex ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y por tanto "el mismo que tenía el Partido Popular".

Aún así, Montero ha insistido en que sigue "profundizando en la ley" y que no se da por vencida para encontrar fórmulas que permitan "abrir la posibilidad" de la actualización de la entrega a cuentas porque es "consciente" de que las CC AA necesitan los anticipos financieros para poder seguir con su funcionamiento. "No me voy a dar por vencida y aunque no son obstáculos fáciles quiero buscar soluciones", ha sentenciado.

A los 5.000 millones de euros que reclaman las autonomías se suman otros 2.500 millones derivados de la entrega en vigor del nuevo sistema del IVA, el SII, por el que las comunidades exigen la recaudación del impuesto con cargo a diciembre de 2017.