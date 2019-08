Bruselas aprueba la compra de Sotheby's por parte del multimillonario Patrick Drahi

La Comisión Europea (CE) dio este miércoles luz verde a la compra de la casa de subastas Sotheby's por el multimillonario, empresario y coleccionista de arte Patrick Drahi, fundador de la multinacional de

telecomunicaciones Altice, anunciada antes del verano.

La operación, que se llevará a cabo a través de la sociedad de cartera Next Alt, propiedad personal del empresario franco-israelí, no generará problemas de competencia, dado que las actividades de ambas compañías "no se solapan", informó la CE en un comunicado.

La transacción, anunciada en junio pasado, está valorada en 3.700 millones de dólares y se prevé que se cierre a finales de 2019, una vez que tenga el visto bueno de todos los reguladores. Tras la operación, Sotheby's dejará de cotizar en la bolsa de Nueva York tras 31 años en el mercado, y las dos grandes casas de subastas a nivel mundial, Sotheby's y Christie's, estarán en manos privados.

La casa de subastas, que tiene su sede en Nueva York, registró en 2018 una facturación de 1.035 millones de dólares y un beneficio neto de 108,6 millones. "Esta adquisición dará a Sotheby's la oportunidad de acelerar su exitoso programa de iniciativas de crecimiento de los últimos años en un entorno privado (fuera de bolsa) más flexible", expresó el consejero delegado de la firma, Tad Smith, al anunciar la operación.