‘Unit linked’ y sicars de Luxemburgo ganan peso para bajar la factura fiscal

SIF. El fondo de inversión especializado (Specialized Investment Fund, SIF) es un vehículo de inversión para inversores sofisticados. Proporciona gran flexibilidad en la forma de organización así como en la política de inversión. Hacienda permite que un solo inversor sea el único dueño de este tipo de instrumento.

Unit linked. No es un instrumento, sino una póliza de seguro de vida. Se utiliza especialmente para planificar la herencia. Hasta que el tomador del seguro no fallece no se inicia la transmisión de la propiedad.

RAIF. Es un producto de reciente creación. Está abierto tanto a profesionales como a inversores “bien informados” que cuenten con algún tipo de asesoramiento externo. Sus trámites de aprobación por el regulador luxemburgués son extremadamente sencillos.

Sicar. Este tipo de vehículo permite mantener en cartera tanto inversiones en activos cotizados como en compañías que no cotizan en Bolsa. Eso sí, exige un cierto nivel de diversificación.