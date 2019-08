Air Europa aumentará hasta un 26% su oferta entre Europa y América en 2020

Air Europa incrementará entre un 25% y un 26% su capacidad en los vuelos que opera entre Europa y América el próximo año, en el que lanzará dos nuevas rutas desde Madrid a Cartagena y San José de Costa Rica a partir de abril, según ha avanzado el director general de América de Globalia, Diego García.

Con ello, junto a la conexión a Fortaleza que estrenará el 20 de diciembre, con dos frecuencias semanales, y que pasará a tres en 2020, la aerolínea sumará 26 destinos entre Europa y América. A este refuerzo también contribuirá el despliegue de aviones 787 en varias rutas en sustitución de los A330, el aumento de frecuencias en algunas rutas y la nueva clase 'business' (de 36 plazas) que lanzará a nivel mundial, con dos primeros aviones en Argentina, destino elegido para estrenar la nueva cabina.

En concreto, a partir de octubre sustituirá el A330 por el 787-8 en la ruta a Iguazú, en noviembre introducirá este avión en sus vuelos a Buenos Aires, y en abril lo hará en Córdoba, donde además añadirá una quinta frecuencia. De esta forma, unificará la flota de todos sus vuelos en Argentina (Iguazú, Buenos Aires y Córdoba).

Air Europa destaca que esta estrategia de intercambio de aviones permite la reducción de costes, mejorar el servicio al cliente y, sobre todo, contribuye a una mejor tarifa por la mayor capacidad en 'business'. En la ruta a Argentina, la ocupación en clase 'business' fue del 85%, por ello ha elegido la ruta a Buenos Aires como primer destino. En las rutas a Panamá y Colombia, inauguradas a principios de junio, la ocupación media a Medellín en agosto ha alcanzado más del 90%, mientras que en Panamá se sitúa en el 94%.

También en Brasil introducirá el 787-9 en abril en la ruta a Sao Paulo, con la nueva 'business', mientras que en la ruta a El Salvador sustituirá el A330 por el 787-8, con las mismas tres frecuencias semanales. Además, cambiará el A330 de la ruta de Nueva York por el 787-8 en marzo, así como en Montevideo (Uruguay) y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

Sobre la nueva aerolínea que el grupo va a crear en Brasil para operar vuelos domésticos en este mercado y la posibilidad de que se trate de una aerolínea de bajo coste, el directivo ha recordado que el plan de negocio aún no está definido. Air Europa ha contratado a una consultora para que elabore un estudio de factibilidad que espera recibir para finales de agosto. A partir de ahí, "se tomarán decisiones".



Chile y México



Entre los destinos pendientes, Chile y México son "mercados prioritarios" para la compañía, si bien se requiere de aviones disponibles para poder operar allí ante el crecimiento actual. En cualquier caso, su aterrizaje en Santiago de Chile no se espera hasta 2021 y para Ciudad de México, aún no ha una fecha planteada.

"Nosotros abrimos las rutas en junio, en el verano europeo, porque nuestro principal tráfico es el que viene de Europa", ha explicado el responsable de la aerolínea en América en un encuentro con periodistas. Actualmente, el 56% de los pasajeros generados en este mercado va más allá de Madrid y usa su 'hub', un modelo que otorga "más capilaridad en la distribución de conexiones" ante cualquier problema.

Cuestionado por la situación económica en Argentina y su posible efecto en la caída de la demanda, García ha asegurado que el argentino viaja mucho a Europa por lo que, aunque no puede descartarse una merma en este mercado, su previsión es que "siga teniendo tirón".

García justificó el elevado intercambio de tráficos en el segmento corporativo que cruza el Atlántico por las inversiones existentes en Argentina de países como Italia, España, Israel, Alemania y Reunido Unido y explicó que ofrecen promociones para volar a Europa desde Argentina, Brasil o Colombia, mediante financiación por cuotas sin intereses para estimular la demanda.



Cuota de mercado



Con todo, Air Europa tiene una cuota del 9% de los pasajeros entre Europa y América. Además ha firmado una 'joint venture' con Air France-KLM, que entrará previsiblemente en vigor el próximo año, y que permitirá a las tres compañías aéreas crecer a doble dígito. Su estimación es un

incremento de cuota al 19%. "Esto nos convertirá en el principal operador entre Europa y América del Sur y Central, excluyendo EEUU", ha reseñado.

El ejecutivo también añadió que el gran volumen de viajeros 'business' que mueve el grupo franco-holandés contribuirá a apuntalar este crecimiento. De hecho, Air Europa ha aumentado de enero a julio el número de viajeros corporativos en un 76%, en lo que ha influido la flota 'Dreamliner'.

"Esperamos que la nueva 'business', que se incorporará además de en Argentina, San Paulo, Córdoba, Asunción e Iguazú, también en Miami, nos permita un empujó muy grande para seguir creciendo a dos dígitos", ha dicho.

Air Europa dispondrá en 2023 de 28 aviones 'Dreamliner' de largo recorrido. Su plan es ir abriendo rutas en América y con Europa para balancear el equilibrio entre los dos mercados. En cuanto a los 22 aviones 737 MAX que ha encargado la aerolínea, modelo suspendido desde mediados de marzo del que Boeing prevé reanudar las entregas a primeros del cuarto trimestre, "la discusión está todavía sobre la mesa".

La aerolínea esperaba recibir este año los dos primeros, reprogramados hasta marzo, lo que "tendrá sus consecuencias", ha admitido García. Aún así aclara que su exposición es menor, frente a compañías que ya contaban con estos aviones, lo que no les exime de costes operativos por la replanificación de vuelos ante la demora.



Internacionalización



En cuanto a la expansión del grupo, Globalia estudia contar con establecimientos de la cadena Be Live en Argentina y Brasil, siguiendo su vocación de extender su negocio hotelero allí donde van sus aviones.

No obstante, el director general de Desarrollo Internacional, Lisandro Menú-Marque ha admitido que en estos momentos por la situación económica en Argentina "hay que ser prudente" y que de llevarse a efecto, sería bajo diferentes socios y con modelos de gestión. "En sus más de 40 años de historia Globalia nunca ha tenido vocación de retroceder", ha afirmado Menú-Marque sobre la posibilidad de retirarse de algunos hoteles en destinos tradicionales que están a la baja.

Menú-Marque ha incidido en que es difícil discernir qué porcentaje de facturación total de Globalia corresponde a la actividad internacional, pero su patrón actual de crecimiento es la internacionalización. En esta línea, el grupo está analizando mercados como Brasil, Argentina o México, sin ningún plan concreto todavía, para ver las posibles sinergias que permitan llegar a esos mercados también a través de touroperación.