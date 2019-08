Javier Alonso: “Piqué ha sido un imán para marcas y tenistas”

El próximo mes de noviembre, la Caja Mágica de Madrid verá cómo echa a andar el nuevo formato de la Copa Davis, impulsado por el grupo Kosmos, fundado y presidido por el barcelonista Gerard Piqué. La novedad de que un futbolista entrase de lleno en el mundo del tenis hizo que el nuevo torneo fuese conocido en un principio como la Copa Davis de Piqué. Sin embargo, cuenta Javier Alonso (Barcelona, 1968), consejero delegado de Kosmos Tennis, desde la dirección están enfocados en quitarle ese apellido, en darle personalidad propia, y en poner en valor los cambios llevados a cabo junto a la Federación Internacional de Tenis (ITF), que no han estado exentos de cierta polémica.

¿Por qué era necesario un nuevo formato en la Davis? ¿Se estaba devaluando el torneo?

Con el antiguo formato los jugadores no estaban cómodos. Tenían que jugar durante cuatro semanas al año, pese a lo apretado del calendario mundial. Además, el país que cada año albergaba el torneo decidía la superficie en la que se jugaba, poniendo en algunos casos la que más le beneficiaba y rompiendo otras veces las temporadas y tiempos del tenis, que va por pista dura, tierra o hierba. Antes, si eliminaban pronto a un país, sus seguidores perdían interés. Ahora, como todo es más rápido, creemos que seguirán viendo el torneo. Es algo primordial, porque generaremos más negocio.

BNP Paribas, uno de los patrocinadores más importantes, se ha bajado del carro.

Cuando nosotros llegamos, la Davis tenía tres sponsors. Ahora estamos en ocho, como Rakuten, Adecco, LaLiga, Rolex o Louis Vuitton, y negociando con otros dos más del sector tecnológico y financiero. Hay un interés grande por parte de las marcas. También porque Madrid tiene mucho que ofrecer para ellas.

Algunos de los grandes, como Djokovic, Federer o Zverev, han criticado de alguna forma aspectos del nuevo formato.

Suiza no está clasificada, así que por desgracia no podrá estar Roger. Con Novack hemos tenido muchas conversaciones, porque Gerard tiene amistad con él, que además tiene responsabilidades en la ATP [Asociación de Tenistas Profesionales]. Al principio pudo haber sensación de que los cambios no eran buenos, pero ahora se está viendo que todo va para delante y que va funcionando. Eso hace que la gente lo vea distinto. Gerard ha sido muy importante en este proceso. También en lo relativo a los sponsors. Ha sido una especie de imán para los tenistas y las marcas, porque es alguien que abre muchas puertas.

La ATP ha contraatacado con un evento paralelo, la Copa del Mundo. ¿Cómo entienden este movimiento desde Kosmos?

Nuestro objetivo siempre ha sido hablar y entendernos con todos los agentes del mundo del tenis. Nos hemos reunido con federaciones, Grand Slam y jugadores con el objetivo de que todo salga adelante, porque la Davis es la segunda competición deportiva más antigua del mundo, con 120 años de historia, y porque gracias a ella las federaciones nacionales pueden subsistir, ya que la ITF reparte el dinero entre ellas. Hemos hecho nuestro papel y creemos que todo va a salir bien.

Se han presupuestado 3.000 millones de dólares para los 25 años de vigencia del contrato. ¿Cuándo esperan ser rentables y qué margen de crecimiento prevén?

Esa es una cifra que suma los pagos a la ITF, el gasto de los premios y todos los costes operativos derivados de la organización del evento. El presupuesto evoluciona, porque esto es una estimación. Pero queremos tener números verdes a partir del tercer año. Nuestra idea es ir creciendo constantemente y hay mucho camino para mejorar los números que tenía la Copa. Además, el contrato es a 25 años. Tenemos tiempo para ir adecuándonos a todo lo que vaya sucediendo y cambiando si es necesario.

El nuevo formato se dio a conocer gracias al tirón de Piqué. ¿Qué toca hacer ahora para seguir creciendo y llamando la atención?

Hace tres años, cuando Gerard decide que hay que cambiar la Davis, nos ponemos a trabajar y le presentamos la idea a la ITF, que en un principio fue distinta a la que hay hoy aprobada. Después de muchos contactos y reuniones, modificamos el proyecto y fue aprobado por el 71% de la Federación. No hemos estado quietos. Hemos hecho mucho hasta ahora, y habrá que ver cómo evoluciona todo en los próximos meses para seguir haciendo cosas, pero por ahora todo va sobre ruedas.

¿Qué papel tiene Piqué en la empresa?

Es presidente ejecutivo; no está en los detalles del día a día, pero sí trabaja en la conceptualización global y en el seguimiento que hacemos. No está pendiente de si vamos a poner moqueta verde o roja, pero está al tanto de lo que hacemos y en contacto con los grandes tenistas del panorama.

¿Cuántas personas esperan llevar a la Caja Mágica en noviembre?

Nuestra intención es estar por encima de los 125.000 asistentes. La idea que tenemos es que venga gente de todos los países. Tenemos la ventaja de la gran diversidad que hay en España, con gente de América Latina, de Oriente Próximo, de Asia... De hecho, nos estamos apoyando mucho en las embajadas para animar a la gente a que venga.

El torneo fue apoyado en su momento por el antiguo Ayuntamiento de Madrid y por la Comunidad. ¿Están trabajando con ellos?

Uno de nuestros objetivos es que la gente que venga tenga una experiencia tenística, pero que también vaya más allá del deporte. Que haya una experiencia completa a nivel deportivo, cultural, turístico y gastronómico. Hemos desarrollado una app para que los asistentes puedan encontrar fácilmente todo lo que buscan. A nivel cultural estamos trabajando tanto con ayuntamiento como con comunidad. Y en lo relacionado con la gastronomía trabajamos con Catering Vilaplana. Nuestro propósito es llegar a acuerdos con restaurantes y chefs importantes de Madrid para que haya una auténtica experiencia culinaria dentro de la Caja Mágica.

Kosmos eligió Madrid para albergar la Davis durante los dos primeros años, pese a tener una oferta mayor de Singapur. ¿Por qué? ¿Qué ciudad vendrá después?

Queríamos estar en Europa, y la situación de Madrid era idónea para nosotros. Para dentro de dos años estamos valorando diferentes opciones, tanto en Europa como en Estados Unidos y Asia. Probablemente saldremos del continente, aunque todavía no podemos asegurar nada. Tenemos una importante red de contactos alrededor del mundo para encontrar el mejor destino.

¿Qué tiene de especial la Davis? ¿Al público le interesan los conjuntos o solo ciertos jugadores que los forman?

Es cierto que el interés en un país muchas veces recae en que tiene a uno de los mejores tenistas del mundo. Pero la Davis es el único torneo de este deporte que va más allá de lo individual. Es algo diferente para el público de este deporte, pero también para los propios jugadores, acostumbrados siempre a estar solos en la pista.