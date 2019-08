MásMóvil entra en Portugal a través de las operadoras Oni y Nowo

MásMóvil ha dado su primer paso fuera de España, con la entrada en Portugal. La teleco ha noticiado a la Autoridade da Concorrência (AdC) lusa al acuerdo para la compra de Cabonitel, compañía controlada por KKR.

En la comunicación remitida a las autoridades de la competencia lusas se explica que la operación se va a realizar junto con Gaea Inversión, participada por Inveready, accionista histórico de la propia MásMóvil. Fuentes del mercado explican que ambos socios españoles tomarán el control de Cabonitel, si bien Gaea Inversión será mayoritaria en esta operación. En este caso, la exposición de MásMóvil ronda los 15 millones de euros.

“La operación de concentración proyectada consiste en la adquisición de control por parte de MásMóvil y Gaea Inversión de Cabonitel e indirectamente de sus filiales Nowo Communications, Onitelecom-Infocomunicaçoes (Oni) y Cabolink”, señala la comunicación oficial remitida al regulador.

Bajo los acuerdos, MásMóvil será el socio industrial en esta operación, aportando sus conocimientos en el mercado español en ámbitos claves como las operaciones, infraestructuras o políticas comerciales.

La operadora española ya contemplaba meses atrás posibles operaciones fuera de España. En una entrevista con Cinco Días la pasada primavera, el consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger, indicó que la compañía está todo el tiempo estudiando oportunidades. El directivo dijo que las posibles operaciones tendrían que aportar valor y sin riesgo.

La transacción, en cualquier caso, debe ser aprobada por las autoridades lusas de la competencia. No obstante, el grupo español no debería tener problemas para recibir el visto bueno, dado que no tiene presencia en el mercado portugués.