Fresco Motors Reverie nuevo rival de Tesla Model S que alcanza los 300 km/h

Cada vez le salen más rivales a Tesla, ya que son muchos los fabricantes que prueban en el segmento de los coches eléctricos. Un nuevo modelo que se ha lanzado es Fresco Motors Reverie, un modelo que tiene por objetivo competir con el Model S ya que es un sedán.

Uno de los mejores detalles que ofrece el nuevo coche eléctrico del que hablamos es que tiene una excelente aceleración, ya que pasa de 0 a 100 en sólo dos segundos, una marca alcance de muy pocos –y que se consigue gracias a transmisión automática de cuatro velocidades, algo que no es muy habitual-. Además, su velocidad máxima es de 300 km/h, por lo que poco o nada tiene que envidiar de los mejores con los que compite.

Detalles de la batería de Fresco Motors Reverie

Por el momento no se ha comunicado la carga que tendrá, pero la firma ha indicado que este coche hará que los problemas de autonomía (y en especial la ansiedad para llegar a un cargador) sean algo del pasado. Una apuesta importante esta. Lo que se ha conocido es que Fresco Motors Reverie incluirá baterías propias que serán modulares, lo que facilitará a los usuarios el cambio de las celdas que se estropean y, además, el proceso será realmente sencillo. Muy interesantes esto.

Fresco Motors

No se tiene una fecha concreta para la llegada del mercado de Fresco Motors Reverie, ni precio aproximado –pero con los datos de velocidad y aceleración lo normal es que no sea especialmente barato-, pero al startup ha indicado que ya tiene setenta reservas reales, por lo que no es una mala marca para comenzar. Se espera su llegada al mercado en 2021.