CC OO y UGT “aprietan” a Sánchez para que negocie ya con Podemos un acuerdo de legislatura

Hemos apretado al presidente del Gobierno para que inicie, cuanto antes, la negociación con Unidas Podemos”, para negociar un acuerdo programático de izquierdas para la próxima legislatura, ha dicho hoy el secretario general de CC OO, Unai Sordo, tras reunirse con el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, junto a su homólogo de UGT, Pepe Álvarez, en el Palacio de La Moncloa.

Tanto Sordo como Álvarez han coincidido tras este encuentro en que el fracaso de la investidura de Sánchez obedeció a una “mala gestión del tiempo de negociación” por lo que insistieron en reiteradas ocasiones en que han trasladado a Sánchez que el éxito de una nueva investidura pasaría por empezar ya de inmediato a negociar con Unidas Podemos.

No obstante, los líderes sindicales también han admitido que Sánchez les ha trasladado, como ya dijo ayer el propio presidente del Gobierno, que entre los interlocutores socialistas y de la formación morada existe una desconfianza mutua que hace complicada la negociación.

E igualmente, Sordo constató que en las filas de Unidas Podemos “hay todavía en estos momentos un ambiente post no acuerdo. Y se está mucho más trasteando en los agravios de una negociación frustrada que en otras cuestiones”. Dicho esto y “por rebajar el tono” lanzó un consejo a los negociadores de ambos partidos: “Recomendaría a todo el mundo dejar en paz el Twitter mientras haya negociaciones”.

De momento, no ha trascendido la fecha de inicio de estas conversaciones entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, o entre otros interlocutores de ambas formaciones, aunque el presidente del Gobierno ya baraja un plazo, según ha insinuado Sordo. Pero “le corresponde a él hacer publica esa cuestión”, ha dicho.

Por su parte, el secretario general de UGT ha insistido en varias ocasiones, tras la entrevista, en que Sánchez, lejos de pedirles que intermedien con Podemos para que apoyen la investidura, “nos ha agradecido que no entremos ni nos metamos en cual debería ser en nuestra opinión la fórmula para la formación de Gobierno”.

Desde los sindicatos, --que también han insistido en que no contemplan la convocatoria de nuevas elecciones, “porque los ciudadanos ya han votado” y deben ser los partidos los que gestionen una mayoría parlamentaria estable--, coinciden en que los socialistas y Unidas Podemos deberían negociar un acuerdo programático, “que no tendría que quedarse ahí, o sí”, ha dicho Álvarez, pero que, en cualquier caso, favorecería un acuerdo. Y ese documento programático de izquierdas, “sería muy importante para los sindicatos haya o no acuerdo”, añadió el líder de UGT.

En cuanto a las cuestiones que debería incluir dicho acuerdo, los sindicatos sí le han concretado a Sánchez varios puntos exigidos por CC OO y UGT: la “corrección” de la reforma laboral; la “derogación” de la reforma de pensiones de 2013; la reformulación de la prestación por desempleo y un rediseño de la política de rentas mínimas, entre las principales cuestiones que demandan las centrales.

Pensiones

Asimismo, reconocieron que la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Álvarez, también presente en esta reunión, les ha explicado que el Gobierno en funciones buscará la fórmula jurídica para que, en caso de que fracase nuevamente la investidura y se llegue al 1 de enero sin un Gobierno en firme, se puedan subir las pensiones más del 0,25% que marca la ley y los Presupuestos actualmente para 2020.

De hecho, Sordo, consideró que esta mayor subida sería posible porque “probablemente nadie se opondría con un artefacto jurídico que la permitiera; pero no queremos situarnos en esa posición”, ha dicho el líder de CC OO.