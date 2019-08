Bexplus: la plataforma que ofrece CFD sobre el bitcóin sin licencia para ello

REUTERS

A pesar de las normas y controles para tratar de combatirlos, las ofertas de inversión irregulares en los mercados financieros siguen estando a la orden del día. En lo que va de año, la CNMV ha lanzado 199 advertencias sobre entidades y personas que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas, con el consiguiente riesgo que implica de perder todo el dinero depositado en ellas.

Sin aparecer en los registros de entidades autorizadas para prestar servicios de inversión de la CNMV, Bexplus, una plataforma de criptodivisas, propone a sus potenciales clientes la compra de contratos por diferencias sobre bitcóin con un apalancamiento de 100 veces bajo la premisa de “estabilidad y seguridad”. Dadas las naturalezas tanto del bitcóin, un activo de elevada volatilidad, y de los contratos por diferencias (CFD), un producto de inversión de alto riesgo, dicha promesa de seguridad dista de la realidad.

En relación a las criptomonedas, la CNMV y el Banco de España advirtieron de forma conjunta que en este tipo de inversiones “existe un alto riesgo de pérdida o fraude”. Los CFD son catalogados por el supervisor de los mercados españoles como un instrumento financiero especialmente complejo, que se caracteriza fundamentalmente por su elevado riesgo y por su volatilidad a corto plazo. Se tratan de un acuerdo entre dos partes que permite realizar operaciones sobre los precios de valores sin poseerlos realmente.

El pasado 29 de junio, la CNMV anunció la prohibición de la venta de operaciones binarias a minoristas, así como la introducción de fuertes limitaciones a la comercialización de CFDs. Entre estas limitaciones regulatorias, destaca la limitación del apalancamiento hasta 30 veces en el caso de que el subyacente sea una de las principales divisas, o hasta 2 veces cuando operen en base a activos volátiles como las criptomonedas.

Las restricciones, que entraron en vigor el pasado 2 de julio, se aplican a todas aquellas entidades que comercializan estos productos en España, independientemente de su país de origen, por lo que también afectarían a Bexplus, que tiene sede en Hong Kong.

Consultada a este respecto por Cinco Días, la CNMV ha indicado que “las actividades de intermediación y negociación sobre instrumentos financieros, entre los que se incluyen los derivados y CFD, que se ofrezcan en España es una actividad reservada y es necesario estar registrado en la CNMV”, cosa que no ocurre en el caso de Bexplus.

La versión de la empresa

Bexplus ha admitido a Cinco Días que sus productos están disponibles para la compra en España. Fuentes de la compañía reconocen que con los CFDs las pérdidas también pueden estar apalancadas en el caso de equivocarse en la posición y que la volatilidad extrema puede implicar altos riesgos. Asimismo, aseguran que están en “conversaciones” para registrarse en la FCA británica y que la compañía “está regulada por la Financial Dispute Resolution Centre de Hong Kong (FDRC)”.

La FDRC se define a sí misma como un organismo independiente sin ánimo de lucro creado para ayudar a las instituciones financieras a resolver disputas con sus clientes a través de la mediación o el arbitraje.

Desde la organización contradicen a Bexplus y aseguran que la plataforma no se trata de uno de sus miembros. Además, la FDRC explica que en todo caso no pueden ser considerados una institución reguladora y que las labores de supervisión de las empresas de inversión con licencia en Hong Kong recaen sobre la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA por su siglas en inglés).

“Por lo que la FDRC ha podido averiguar, no hay ningún registro de Bexplus ni en la HKMA ni en la Securities and Futures Comission (SFC), por lo que Bexplus no es miembro de FDRS”, sentencian.

Un interés anual de hasta el 30% a cambio de guardar tus criptodivisas

Además de operaciones de compraventa de CFDs, Bexplus cuenta con su propio wallet, un monedero virtual en el que almacenar bitcóins.

En un artículo publicitario de la compañía, Bexplus describe su wallet de criptomonedas como un servicio enfocado "especialmente para usuarios que no tienen mucha experiencia en el trading de futuros y desean ganar dinero sin riesgo".

Para aquellas personas que depositen sus bitcóins en el Bexplus wallet, la compañía ofrece entre un 18% y el 30% de interés anualizado solo por el hecho de custodiarlos, aumentando la retribución en función de la cantidad almacenada.