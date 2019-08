Cómo enviar mensajes de audio desde el móvil a tus Google Home

En otra ocasión os contamos cómo era posible enviar notificaciones de audio entre los distintos Google Home que guardéis por toda la casa. De esta manera, si tenéis a un compañero de piso, o a un hijo en edad de escuchar música a todo volumen, le podéis hacer llegar cualquier mensaje sin tener que chillar desde la otra punta de la casa.

Pues bien, debéis saber que esa función no es exclusiva de los Google Home entre ellos, sino que también cualquier móvil Android con la aplicación Asistente nos permite hacerlo. Eso sí, recordad darle permisos para que podáis decir aquello de "OK Google" en cualquier parte del sistema operativo, y no solo cuando la app esté abierta.

Vamos a enviar un mensaje

La forma de enviar esos mensajes de audio es muy sencilla: decid la palabra mágica, esto es "OK Google" y a continuación una orden como "anuncia", seguido del mensaje que queremos transmitir. El asistente os confirmará la orden con un "Entendido, lo anuncio".

App Home y OK Google.

Debéis tener en cuenta que este mensaje lo enviará nuestro móvil a todos los Google Home que tengamos registrados en nuestra cuenta. Si son dos, pues dos, pero si son más, vuestra voz retumbará por toda la casa como la "voz de Dios" de los programas de TV.