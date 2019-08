Google Mensajes: cómo funciona la app de SMS que Samsung instalará en sus móviles

"¿SMS? Pues no, lo siento. No me suena. ¿Y dice que lo usábamos mucho hace unos años? Pues de verdad que no, por esas letras no me viene nada". Algo así habréis pensado cuando en el titular habéis leído las siglas de Servicios de Mensajes Cortos (short en inglés), ¿no? Bueno, aunque no lo creáis, todavía puede tener su hueco en nuestro día a día.

Y si te mueves dentro del ecosistema Android, Google Mensajes es la más popular aunque no viene de serie en muchos teléfonos cuyas instalaciones del OS están personalizadas según la marca. Ahora, Samsung ha decidido que empezará a utilizarla como la aplicación por defecto para enviar y recibir SMS en sus smartphones antes de que finalice el año, por lo que dejará a un lado la que los coreanos tenían desarrollada.

¿Qué podemos hacer con Mensajes?

Pues básicamente, Google Mensajes nos permite enviar y recibir los mensajes SMS que nos lleguen al teléfono. Recordad que este sistema no utiliza datos de nuestra tarifa, sino que se sirve de la red 4G (o la que toque) para hacerlo. Esto tiene una ventaja y es que si la cobertura de datos no es muy buena o WhatsApp está caído, podemos recurrir a ella para una emergencia.

Google Mensajes, una app de envío de SMS... y más.

Pero al margen de esos SMS; hay un detalle que convierte a Google Mensajes en un recurso muy interesante y que viene a parecerse, si lo conocéis, a la aplicación iMessage de Apple: los chats de conversaciones con otros contactos, o con varios a la vez, y con la posibilidad de enviar todo tipo de contenidos.

La tecnología que soporta eso se llama RCS, que son las siglas de Rich Communication Services, es decir, Servicio de Comunicaciones Enriquecidas. Y lo que viene a permitirnos es que la comunicación con otras personas se puede llevar a cabo dentro de chats independientes del timeline de SMS (como los de cualquier otra app de mensajería) y nos facilita el envío de todo tipo de contenidos: imágenes, vídeos, GIFs, código QR y, lo más importante, servicios añadidos como pagos, etc.

Como os decíamos, es un iMessage de iOS pero centrado y concebido para el ecosistema Android, apadrinado por Google y que se puede convertir en un estándar si las marcas empiezan a instalarlo dentro de sus OS. De todas formas, aunque no venga en tu MIUI o ROM que sea, siempre lo puedes descargar desde la Play Store y ya está.