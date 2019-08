Un campamento online sólo para mujeres emprendedoras

Las mujeres empresarias emplean sus vacaciones para formarse. Lo harán a través de un campamento online que imparte la coach Marielys Ávila durante el mes de agosto.

La formación de Ávila se prolongará hasta el 31 de agosto y está enfocada principalmente para ayudar a las mujeres emprendedoras que desconocen qué dirección debe tomar su negocio para conducirlo hacia el éxito. La experta ayudará, por tanto, a las mujeres que se encuentran agobiadas y desorientadas a nivel profesional, según el comunicado emitido.

El campamento incluye asesorías vía whatsapp para que las emprendedoras puedan avanzar en su modelo de negocio y desarrollarlo. Además, dispondrán de soporte sobre los cursos a los que van a asistir y tendrán un par de sesiones grupales en las que podrán expresar sus inquietudes.

Por otro lado, dispondrán de acceso al material de la Academia para Emprendedoras, así como una guía de trabajo, audios y vídeos que les ayuden en su labora y deberán realizar una serie de tareas y ejercicios de crecimiento personal y concienciación.

Estrategias de negocio

Entre los temas que tratarán las emprendedoras durante los treinta días de campamento destacan las neuroventas, las estrategias de negocio, aprenderán a obtener más claridad para trabajar mejor, menos horas y más eficientemente, a crear retos usando las redes sociales, conocerán mejor el branding, networking, liderazgo femenino así como a obtener visibilidad de sus negocios.

Los objetivos de este campamento digital pasan por aportar claridad a las emprendedoras e incentivar sus ganas de triunfar y hacerles saber que son capaces de transformar tanto su vida como su negocio.

La coach que imparte los cursos señala que no hay que darse por vencida a la hora de emprender un negocio, sino que “hay que buscar soluciones” e invertir en formación es una de ellas. Según manifiesta, muchas veces no es falta de talento, sino el hecho de no saber cómo utilizarlo, por lo que hay que aprender las estrategias clave para hacer uso de él.