Endesa presenta una oferta no vinculante por hidráulicas de EDP

Endesa ha presentado una oferta no vinculante por los activos hidráulicos y renovables que la eléctrica portuguesa EDP ha puesto en venta, todos ellos ubicados en Portugal, según informa Efe atribuyendo la noticia a fuentes del mercado.

Hoy, fin de mes de julio, terminaba el plazo que la energética lusa había dadoss los posibles interesados para recibir ofertas no vinculates por unos activos (cuyo volumen no se ha determinado) con los que quiere ingresar 2.000 millones de euros. Otra de las grandes interesadas en el proceso, Naturgy, ha optado finalmente por no ir presentar oferta y se ha quedado al margen de la operación, según confirman fuentes del sector.

EDP anunció en marzo pasado que iba a emprender varios procesos de venta de activos, con los que ingresaría 6.000 millones de euros para financiar su apuesta por las energías renovables y entre los que estaría una cartera de activos en la Península Ibérica, la mayoría de ellos en Portugal.

Entre las empresas y fondos que recibieron la documentación sobre la hidráulica en venta figuraban Repsol, Iberdrola, Naturgy, Endesa, Engie y los fondos Brookfield, Macquarie (a través de su participada Viesgo) y la alemana Aquila Capital. Tanto Repsol como Iberdrola descartaron casi desde el principio realizar ninguna oferta, aunque reibieron la invitación de los bancos contratados por EDP (Morgan Stanley y UBS), según fuentes empresariales, que apuntaban a que las verdaderamente interesadas eran Endesa, Naturgy y Brookfield.

La eléctrica española filial de Enel siempre mostrado su interés “en analizar la posibilidad” de hacer una oferta no vinculante, como así ha sido. Endesa tiene limitadas sus inversiones fuera de la península, una opción que se reserva su matriz italiana.

En el caso de Naturgy, el interés parecía patente y coherente con los objetivos de la compañía de incrementar su cartera de renovables y con la electrificación de la economía. Sin embargo, la compañía se encuentra enfrascada en medio de la batalla contra el recorte de los ingresos de las redes de gas que propone la CNMC, que en su caso, podría llegar al 30% en seis años.