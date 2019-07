Ya puedes transferir inalámbricamente los datos entre tu iPhone nuevo y el antiguo

Es de esas opciones que no se sabe por qué Apple ha tardado tanto en implementar. Si eres de los que ha tenido iPhone toda la vida, sabrás que eso de hacer una transferencia directa entre dispositivos es algo que no se ha podido hacer nunca y siempre hemos tenido que pasar, sí o sí, o por la nube de iCloud, o por las copias de seguridad físicas de iTunes.

Lo que más llama la atención es que esta nueva opción, que era de las más solicitadas por los usuarios, haya llegado como en silencio, sin hacer ruido, a escondidas dentro de la actualización 12.4 de iOS que se liberó hace unas poquitas horas.

Actualiza ya para la llegada del iPhone 11

Esta opción parece que no es tan importante pero creednos que sí. Básicamente porque hasta ahora contábamos solo con dos opciones para conseguir que nuestro iPhone acabara siendo idéntico al anterior que teníamos: los backups de iCloud o iTunes. Uno se hacía de forma inalámbrica y el otro conectando el teléfono al ordenador. Por cierto, parece sospechoso que de esas opciones de recuperación que aparecen en la pantalla que tenéis justo debajo, haya desaparecido la de usar una copia realizada desde iTunes, lo que vendría a confirmar las informaciones que indican que Apple quiere cargársela en los próximos meses y sustituirla por Apple Music, Apple TV, etc.

Nueva opción de transferir datos entre iPhone.

Volviendo a iCloud, esa opción solo era factible utilizarla si la copia de seguridad de nuestro, por ejemplo, iPhone X no ocupaba más del espacio que nos regala Apple sin pagar un extra. De no ser así, o contábamos con una suscripción de 200GB, o 2TB, o no podíamos disponer de una copia de seguridad preparada para instalarla en nuestro futuro iPhone 11.

Ahora, con esta actualización de iOS 12.4 ya tenemos una manera de que, nada más salir de la tienda con nuestro flamante iPhone 11 recién comprado, podamos dejarlo tal cual tenemos nuestro anterior terminal. Sin nubes, sin pagar almacenamiento extra en iCloud, de forma inalámbrica sin cables y 100% fiable. Lo que facilita mucho el trabajo de cambiar de terminal y dejarlo con las mismas aplicaciones, los mismos datos en cada una, todos los mensajes de WhatsApp, y otras apps de mensajería, vídeos y fotos del Carrete y un largo etcétera de archivos que, sin saber, vamos almacenando y generando a diario con nuestro móvil.