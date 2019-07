Varsavsky logra 20 millones de dólares para crear embriones con robots en Madrid

Embriones fabricados por robots. Suena a ciencia ficción pero esa es la propuesta de Overture, una startup con sede en Madrid, que acaba de conseguir 20 millones de dólares de financiación de algunos de los pesos pesados de Silicon Valley.

Khosla Ventures, el fondo de Vinod Khosla (fundador de Sun Microsystems y un histórico del mundo tecnológico), las hermanas Wojcicki, CEO de YouTube y 23andMe, el gigante de la genética, respectivamente, Rakuten, el competidor de Amazon japonés, y dos fondos con gran valor estratégico, Felicis Ventures de Menlo Park, y Allen and Co., de Nueva York.

Detrás de esta iniciativa está Martín Varsavsky, el empresario argentino que puso de moda los lofts en Nueva York y revolucionó las telecomunicaciones con Viatel en EE UU; y con Jazztel, Ya.com y Fon en Europa. Varsavsky se obsesionó con la fertilidad al sentir el problema en su propia familia. Buscó todos los métodos posibles y pensó que tendría que hacer el camino lo más sencillo posible para el resto.

Así nació Prelude, con una inversión de 200 millones de dólares, en 2016. Hoy se ha convertido en la mayor red de centros de fertilidad de EE UU, con presencia en 18 ciudades y una facturación de 280 millones de dólares al año. Varsavsky sigue con un papel dominante en Prelude, donde es presidente, pero su nueva obsesión es Overture, donde quiere llevar al siguiente nivel uno de los aspectos clave de la fertilidad asistida, la creación de embriones.

Prevé salir al mercado en 2020 con la nueva técnica de reproducción, asistida por robots, y promete abaratar costes

“Cuando comenzamos con Prelude me sorprendió mucho que un punto tan importante se hiciera a mano. Se me ocurrió robotizarlo por seguridad. Es algo que no puede depender del estado de ánimo de alguien, de su cansancio, de la hora del día... Los resultados dependen del laboratorio. No son uniformes. Es algo que tenemos que arreglar. Todos los robots deben hacer lo mismo, con gran precisión”, explica el empresario. Con este proceso, insiste, se elevará la calidad y se hará un mejor análisis genético de embriones. “También será más seguro, barato y consistente”, subraya.

Se trata de una ronda A de financiación, directamente, saltándose la habitual ronda de semilla con la que las startups se financian en sus fases iniciales. El proyecto comenzó hace año y medio. A finales de 2019 tendrán los primeros embriones creados por robots, a modo de prueba. Esperan salir al mercado con un producto final en el último trimestre de 2020.

El modelo de negocio no pasa por vender los equipos, sino en el servicio. Las clínicas contarán con el equipamiento técnico sin pagar por ello, pero sí se cobrará por ciclo.

España, pionera

La elección de España, primero en Madrid y pronto en Barcelona, no es fruto de la casualidad: “Nuestro país es una potencia en fertilidad. Tiene más tratamientos per cápita que ningún otro país. Hay más talento en este sector. En Alemania saben hacer coches. En España, bebés”, indica. El alto nivel de la investigación en España ha sido otro punto a favor de desarrollar aquí la startup. El cofundador de Overture, Santiago Munné vuelve después de 30 años de carrera en EE UU y dos empresas vendidas allí.

Pionero en análisis genético de embriones estará al frente de embriología, mientras que Varsavsky liderará la parte tecnológica, tanto de software como robótica.

Promete una notable bajada de costes: “En EE UU el 2% de los bebés son de clínicas de fertilidad. En España, el 7%. El coste por bebé nacido va a ser menor. Queremos bajar al 50% el coste del laboratorio de embriología”.

Varsavsky llegó a EE UU junto a su familia, huyendo de la dictadura militar. Desde entonces, ha desarrollado su carrera profesional entre España, Estados Unidos y Argentina.Tras un viaje el mes pasado a la Costa Oeste, Varsavsky publicó un hilo en su perfil de Twitter, que ha sumado más de 30.000 retuits y supera los tres millones de impresiones.

En el mismo elogiaba la situación única de España: “Es lo más viral que he hecho en mi vida, no lo esperaba, pero estoy orgulloso de ellos. En España no se creen que estén tan bien. La salud pública y la educación son de calidad. El ciudadano medio en España vive mejor. La longevidad es otro sensor de esa calidad. La dieta es buena y se está demostrando que la soledad mata. Los españoles son sociales, se apoyan entre sí y escuchan mucho. En San Francisco el problema de los indigentes es insostenible”, añade.