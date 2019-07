El secretario del Tesoro de EE UU asegura que Europa tiene “muy buenos” candidatos para el FMI

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha asegurado que hay algunos candidatos europeos "muy buenos" para ocupar el cargo de director-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) que dejará Christine Lagarde el próximo 12 de septiembre para pasar a ocupar la presidencia del Banco Central Europeo (BCE).

El secretario del Tesoro del Gobierno de Donald Trump ha preferido no dar nombres de los posibles "muy buenos" candidatos. La exdirectora general de presupuestos de la Comisión Europea y actual ministra de Economía y Empresa en funciones del Gobierno de España, Nadia Calviño, es una de las candidatas a liderar el organismo internacional.

Mnuchin, no obstante, ha dicho que no es seguro que se continúe con la tradición de que un europeo ocupe el máximo cargo del FMI, como sucede desde la creación del organismo, en 1946. Solo dos no europeos llegaron a la dirección del FMI (los estadounidenses Anne Osborn Krueger, en 2004, y John Lipsky, en 2011, aunque solo de manera interina y por unos meses).

El secretario del Tesoro del Gobierno de Donald Trump ha afirmado, en una reunión de ministros de Economía y de bancos centrales del G7 en Francia, que ha percibido un consenso entre los participantes respecto al próximo liderazgo del FMI.

El apoyo de Mnuchin es clave debido a que EE UU posee una posición de poder en la institución al tener el 16,52% de los votos en la junta del FMI, lo que en la práctica puede utilizar como veto sobre las decisiones de mayor trascendencia.