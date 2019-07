Estos son todos los bancos y dispositivos compatibles con Samsung Pay

Cada día que pasa son más los usuarios que no sacan la cartera cuando van a pagar, y prefieren utilizar sus smartphones como si fueran una tarjeta bancaria. El problema es que, muchas veces, queremos pero no podemos hacerlo porque la plataforma de pago no soporta todavía nuestra entidad bancaria.

El caso es que hace unas horas Samsung anunció la compatibilidad de su servicio Pay con nuevos bancos, casi todos adscritos a la red Euro 6000. Así que, ¿qué mejor excusa para hacer un repaso a todas las entidades compatibles con nuestros terminales Galaxy?

Bancos y dispositivos compatibles

Los pagos con móviles Samsung a través de la plataforma de los coreanos está activa en España desde 2016, aunque al principio pocos bancos eran compatibles. Ahora mismo, estas son todas las entidades con las que podemos pagar: Abanca, Bankia, BBVA, CaixaBank, Caixa Ontinyent, Cajasur, Cecabank, Cetelem, El Corte Inglés, Edenred, Ibercaja, ImaginBank, Kutxabank, Liber_bank, Openbank, Banco de Sabadell, Santander, Unicaja Banco y WiZink.

Pago wireless en TPV con Samsung Pay. Samsung

De todas formas, si tu banco no está en la lista, descuida porque seguramente en próximas fechas seguirán añadiéndose más y más. También, Samsung Pay permite almacenar tarjetas de fidelización en nuestro móvil, para conseguir puntos cuando paguemos en ciertos establecimientos. Es el caso de TravelClub, Cepsa, Repsol, Europcar, NH, etc.

Y por último los dispositivos compatibles. Estos son: Galaxy Note8 y Note9, Galaxy S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge+, A80, A70, A50, A40, A20e, A8, A5 (2017) y A5 (2016). También algunos de sus smartwatch, como los Watch Active, Watch, S3 y Sport.