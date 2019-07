Nintendo anuncia un nuevo modelo de Nintendo Switch con más batería

Si tenéis una Nintendo Switch seguro que habéis experimentado ese momento en el que, a puntito de conseguir llegar a la Aldea Goro (en The Legend of Zelda Breath of the Wild) sin arder vivos, veis el cómo el piloto de la batería de la consola empieza a pedir que la recarguemos. Horrorizados, vamos al primer USB-C que tenemos a mano y la enchufamos.

Pues bien, después de muchos meses escuchando que Nintendo preparaba una versión Pro de su magnífica consola, resulta que al final no hay nada de eso, sino algo mucho más simple y, diríamos, que casi necesario: alargar el tiempo de juego cuando disfrutamos en modo portátil.

Duplica la autonomía de la Switch

El anuncio lo han realizado los japoneses hace escasas horas, publicando en su página oficial este nuevo modelo que es idéntico al que tenemos actualmente en el mercado salvo por ese aumento en la capacidad de la batería. Según Nintendo, la máquina pasará de las 2,5-6,5 horas de autonomía del modelo que llegó en 2017 (según el juego que utilicemos), hasta las 4,5-9 del que saldrá próximamente.

Nuevas Nintendo Switch con más capacidad de batería. Nintendo

Por lo demás, estamos ante la misma consola y la forma de saber que estamos comprando el nuevo modelo es por la caja que, como podéis apreciar en la imagen superior, es completamente roja a diferencia de la de 2017, donde se veía una foto con una televisión a la izquierda (no a la derecha) y una mesa con la consola apoyada en ella.

El precio no se toca y la nueva Nintendo Switch costará los mismos 314,95 euros de la actual. ¿Disponibilidad? Pues la tendréis a la venta a partir del 20 de septiembre, unas semanas antes que la Nintendo Switch Lite que os mostramos la semana pasada.