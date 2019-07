Casi 16,2 millones de horas de trabajo perdidas en 303 huelgas hasta la fecha

EFE

En el primer semestre del año se han perdido 16.183.504 horas laborales por la convocación de 303 huelgas secundadas por más de 845 mil trabajadores. Así lo ha detallado el último informe de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) sobre conflictividad laboral.

La patronal recuerda que hay que tener en mente que durante los meses de enero, febrero, mayo y junio de 2019, respectivamente, acontecieron las huelgas en el sector del taxi, las huelgas generales de Cataluña y las producidas en educación y el metal.

De estas 303 huelgas hasta junio, 190 fueron estrictamente laborales, 11,21% menos que el año pasado, y 100 de empresas o servicios de carácter público en las que participaron 50.396 y 794.083 trabajadores, respectivamente. No obstante, mientras que las huelgas estrictamente laborales perdieron más de dos millones de horas no trabajadas, aquellas referidas a empresas o servicios públicos acumularon más de 14 millones de horas no trabajadas.

Por otro lado, solo en el mes de junio se perdieron más de un millón de horas por el inicio de 33 huelgas, un 10,81% menos que en el mismo mes de 2018, que implicaron a 30.134 trabajadores. Esta cifra representa el 0,04% de las horas laborales mensuales del conjunto de los empleados por cuenta ajena. Además, han permanecido otros 2.766 trabajadores en huelgas iniciadas anteriormente aún abiertas este mes de junio.

En cuanto a la conflictividad estrictamente laboral acaecida en junio, tuvieron lugar 23 huelgas, con una disminución del 11,54%, secundadas por 25.115 trabajadores, 18.951 más que en la misma fecha el año pasado, en las que se perdieron 877.284 horas laborales, 574.628 más que en junio de 2018. Por otro lado, respecto a las huelgas en empresas o servicios de carácter público en junio, se contabilizaron 10, que involucraron a 5.019 trabajadores perdiendo 130.153 horas laborales, el 12,01% de las perdidas por huelgas en junio, por la incidencia de los sectores de transporte y sanidad.

Por comunidades autónomas, sobresale País Vasco, con ocho huelgas y 856.888 horas no trabajadas, de las que 761.488 se perdieron únicamente en Vizcaya por la conflictividad en el sector del metal. Le siguen a distancia Barcelona, con cinco huelgas y 40.176 horas perdidas, y Madrid, con dos huelgas y 54.336 horas.

Metal (70,69%), transporte y telecomunicaciones (11,93%), sanidad (8,75%) y comercio (3,59%) fueron los sectores de actividad económica en los que se perdieron más horas. En cambio, las huelgas laborales más populares fueron aquellas motivadas por expedientes de regulación de empleo, EREs, que aumentaron en 3.676 trabajadores.