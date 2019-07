MásMóvil reclama al Gobierno que se le reserve una parte de las frecuencias para 5G

El consejero delegado de MásMóvil, Meinrad Spenger, ha aprovechado el encuentro organizado por DigitalES para reclamar al Gobierno que reserve una parte de las frecuencias para 5G a su compañía cuando se subaste el próximo año la banda de 700 Mhz. La razón que argumenta es que son el único cuarto operador en Europa que no tiene espectro en las bandas bajas, claves para dar una buena cobertura en interiores. La demanda iría en línea con lo que ha ocurrido en otros países, donde el Gobierno reservó una parte del espectro para el cuarto operador.

El directivo, que ha subrayado el interés de MásMóvil de ser un operador “completo”, ha indicado que el 5G ya está llegando, pero que aún está en una fase muy temprana. “Entre otras cosas, hay muy pocos terminales 5G, y los que hay son muy caros, de gama alta”. Spenger ha añadido que espera que la inversión fuerte en 5G se produzca entre 2021 y 2023. “Los consumidores tendrán que tener aún un poco de paciencia. Los números todavía no están claros y no nos podemos volver locos si no sabemos qué usos se va a dar al 5G”.

El ejecutivo ha recordado, en este sentido, dos pilotos que han llevado a cabo con Cellnex, uno de vigilancia de los bosques con drones, y otro de realidad aumentada en un festival de música en Barcelona. “De momento, somos prudentes porque aún no está definido el estándar standalone y para ello hace falta aún uno o dos años”.

Spenger ha pedido que se mantenga el modelo actual con un pago anualizado por las licencias de uso del espectro y ha reclamado que no haya obligaciones de despliegue, de modo que MásMóvil pueda elegir las zonas donde llevarlos a cabo. “Estamos preparados para la subasta y queremos participar para quedarnos con una parte del espectro. El Gobierno entiende bien nuestras y están contentos con nuestro comportamiento, ya que hemos dinamizado el mercado en España”.