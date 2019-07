Así son las hipotecas para segunda residencia

Adquirir una segunda residencia, salvo que se tenga una elevada suma de dinero ahorrada, supone contratar un hipoteca, que puede llegar a sumarse al préstamo aún en vigor de la primera residencia.

Haya terminado de pagar el propietario o no la casa en la que vive, la mayoría de las entidades bancarias españolas modifican la oferta de la hipoteca destinada a vivienda en las que no se va a residir de forma habitual. Este cambio endurece las condiciones pero no encarece el interés en la mayoría de los casos. Solo una entidad de las analizadas por este periódico, Liberbank, mantiene su oferta para segunda residencia totalmente invariable, mientras que dos, ING y Kutxabank elevan los tipos de interés aplicados a estos préstamos. La Hipoteca Naranja se encarece en 10 puntos básicos para segunda residencia, por lo que su producto a tipo variable pasa a tener un tipo de interés nominal inicial del 2,09% y un diferencial del euríbor más 1,21 puntos, mientras que su hipoteca mixta tiene los mismos precios, solo que el tipo inicial se aplica durante los 10 primeros años del préstamo.

Por su parte, Kutxabank encarece 10 puntos básicos su oferta. De esta manera, su hipoteca a tipo fijo tendría una TAE del 2,63% y la de a tipo variable, un interés inicial del 1,55% y un diferencial del euríbor más 0,99.

El principal cambio que aplican a su oferta el resto de entidades afecta al porcentaje máximo de financiación. Aunque Kutxabank lo mantiene invariable y concede hasta un 80% del importe de tasación o compraventa, otros bancos lo recortan hasta en 20 puntos porcentuales. Es el caso de la oferta de hipoteca fija y variable de Bankia, Bankinter, Abanca, Coinc y Evo Banco, que pasan de conceder un préstamo por hasta el 80% del valor de tasación a solo un 60%.

Por su parte, ING lo recorta hasta un 65%, mientras que BBVA, Santander, Openbank, Sabadell, Unicaja y CaixaBank lo limitan al 70% y Banco Mediolanum lo reduce tan solo cinco puntos, hasta el 75%. No obstante, fuentes de CaixaBank recuerdan que la política de préstamo responsable del banco impide que el endeudamiento del cliente supere el 35% de sus ingresos. Por tanto, si este ya tuviera un préstamo anterior, el global de ambos no podría situarse por encima de esta cifra.

La otra modificación habitual es la reducción del plazo de amortización. Mientras que para primera residencia, la banca da al cliente hasta 30 años (40, en el caso de la Hipoteca Naranja de ING) para abonar la deuda, en segunda vivienda algunas entidades recortan el plazo. Openbank y Unicaja conceden tan solo 25 años, mientras que ING y CaixaBank, 20 años. No obstante, BBVA, Banco Santander, Bankinter, Abanca, Ibercaja, Kutxabank, Banco Mediolanum y Evo Banco no modifican este aspecto de su oferta.

Aunque los productos ofrecidos por la mayoría de las entidades se adecuan tanto a la compra de primera como de segunda residencia, hay bancos, como Pibank y Pichincha, cuya oferta hipotecaria es muy reciente, que aún no dan esta posibilidad al cliente.