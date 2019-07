Google Fit se actualiza ya incluye su propio Modo oscuro, descarga e instalación

Una de las aplicaciones para Android más interesantes para llevar un control de la actividad física que se realiza a lo largo del día es Google Fit. Este desarrollo ofrece amplias posibilidades y con una nueva actualización se pude dar uso a una nueva: que la interfaz pase a mostrar un Modo oscuro. Mostramos cómo conseguirlo.

Esta aplicación es una de las pocas que no ofrecía por el momento su propio Modo oscuro, algo que es necesario para adaptarse de forma adecuada al funcionamiento de Android Q, donde existe la posibilidad de darle uso de forma global e integral en el sistema operativo. Pero, esto, ha cambiado en el día de hoy ya que en la última actualización de Google Fit se incluye esta posibilidad (una buena noticia para los que utilizan este desarrollo, que no son pocos ya que se conecta de forma sencilla y eficiente con muchas smartband, como por ejemplo la Xiaomi Mi Band 3).

La versión exacta que se debe tener para disfrutar de la nueva interfaz de Google Fit es la 2.16.22, y con ella se pasa a dar uso a una tonalidad completamente diferente a la que se podía ver hasta ahora en la aplicación y que, además, es beneficiosa para los dispositivos que integran una pantalla tipo AMOLED ya que consumen menos batería al darle uso. Por cierto, al contrario de lo que ocurre con otros trabajos de la compañía de Mountain View con la llegada del Modo oscuro, la implantación es completa por lo que no hay apartados donde no esté presente esta posibilidad. Buenas noticias.

Como utilizar el modo oscuro de la apliacación

Algunos detalles a conocer del Modo oscuro de Google Fit

El primero es que el color no es completamente negro, y más bien es gris oscuro, y lo cierto es que encaja bastante bien con el resto de tonalidades que se dan uso en la aplicación (como por ejemplo las líneas en las que se ve el ejercicio físico diario). Aparte, no hay cambio alguno en el resto de las opciones que ofrece el desarrollo, por lo que hablamos de unas novedades que se restringen simplemente a lo que tiene que ver con la estética.

La actualización necesaria ya se está desplegando en Play Store, pero no en todas las regiones. Además, parece que es necesario una activación desde los propios servidores de Google, por lo que en este momento no todos los que consigan en la versión adecuada de Google Fit pueden disfrutar del Modo oscuro…pero esto parece ser cuestión de poco tiempo.

Consigue la última actualización de Google Fit

Si no eres capaz de conseguir desde la tienda de Google el desarrollo, puedes hacerte con el APK de instalación manual en este enlace. Simplemente hay que descargarlo y pula en él en el smartphone. Sigue los pasos que aparecen en pantalla con seguridad, ya que todo está firmado por la compañía de Mountain View, y en cuestión de segundos tendrás la última versión de Google Fit.