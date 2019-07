Aumenta la seguridad de tu ordenador con Windows 10: deshabilita los puertos USB

Si eres de los que buscas tener la máxima protección posible en tu ordenador con Windows 10 (o en el de tus hijos) una de las cosas que se pueden hacer para conseguirlo es deshabilitar los puertos USB que se incluyen. Mostramos cómo lograrlo realizando unos sencillos pasos.

Es posible que te preguntes qué es lo que se consigue al realizar esto, pero la respuesta es de lo más sencilla: los archivos o ejecutables que se incluyen en algunos pendrive USB pueden incluir virus o malware, por lo que si se evita que estos elementos de un ordenador -ya sea de sobremesa o portátil- sean funcionales se reducen de forma considerable las posibilidades de verse infectado. Por lo tanto es una opción que merece la pena valorar tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Además, hay un detalle que es importante conocer: halamos de deshabilitar puertos USB en Windows 10, no de eliminarlo (lo que es imposible físicamente), lo que quiere decir que en cualquier momento si se tiene los conocimientos adecuados es posible activar el funcionamiento si se necesita conectar un disco duro externo o un ratón, por poner un ejemplo. Es decir, que hablamos de un proceso completamente reversible, lo que siempre es positivo y puede animar aún más a realizar el proceso que vamos a indicar ahora.

Con este sencillo truco pondrás a salvo tu ordenador

Pasos para deshabilitar puertos USB en Windows 10

Como hemos indicado antes todo es realmente sencillo, y lo mejor de todo es que no se pone en riesgo alguno la estabilidad que ofrece el ordenador donde se realiza el proceso. No se tarda más de diez minutos en conseguir el objetivo y no se necesita instalar aplicación adicional alguna y, tampoco, se deben realizar procesos especialmente complicados para llegar a buen puerto.

La forma en la que creemos que resulta más adecuada deshabilitar un puerto USB en Windows 10 es dar uso al Administrador de dispositivos, al que se accede escribiendo en el cuadro de búsqueda de la zona inferior del escritorio lo siguiente: Panel de Control. Se abre una nueva ventana en la que parece debes elegir Sistema y seguridad y, entre las opciones que verás a continuación en la zona central, pulsa en Sistema.

Ahora tienes que buscar el apartado Administrador de dispositivos y se abre una ventana flotante. En el amplio listado que verás debes encontrar un elemento denominado Contralores de bus serie universal y, entonces, da uso en la pequeña flecha que hay en la parte izquierda y se despliegan los elementos existentes. Busca todo los que tienen que ver con USB y utilizando el botón izquierdo del ratón selecciona Deshabilitar dispositivo. Hecho esto habrás finalizado. Si deseas que esté activo de nuevo, sigue los mismos pasos pero en el último menú tiene que elegir Habilitar dispositivo.